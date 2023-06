Play-off di Serie C: Crema-Macerata per la promozione. Sabato via al “Città di Crema” numero 17

Alle ragazze del Tennis Club Crema manca un solo ostacolo per coronare il sogno della promozione in Serie B2. Superata la fase regionale grazie al successo per 3-2 di domenica 4 giugno contro la Junior Tennis Training di Solbiate con Cagno (provincia di Como), la formazione capitanata da Daniela Russino conosce ora l’avversaria del turno decisivo a livello nazionale: l’urna della Fitp ha detto che a contendere la promozione alle cremasche ci saranno le marchigiane del Tennis Macerata, da affrontare con formula di andata e ritorno. Il 25 giugno la prima sfida a Crema, sette giorni più tardi la resa dei conti nelle Marche. Si tratta di un’avversaria ostica, ma non imbattibile per una formazione che ha dimostrato di poter fare grandi cose e non è mai stata così vicina a un traguardo inseguito da tempo. Ancora in corso anche il campionato di Serie B2 maschile: malgrado la sconfitta casalinga di domenica contro la capolista Tc Guidizzolo, i ragazzi di capitan Matteo Tognon hanno ancora una chance di evitare la retrocessione diretta (che tocca a sesta e settima classificata). Si deciderà tutto nel duello dell’ultima giornata sui campi del Ct Parabiago, domenica alle 10. Ottenere il primo successo stagionale nel momento più importante permetterebbe ai cremaschi di scavalcare gli avversari e avere chance di sorpasso anche nei confronti del Milago Tc, quinto ma atteso da un duello difficilissimo col Tc Guidizzolo.

Nel frattempo, al Tennis Club Crema è tutto pronto per l’edizione numero 17 del torneo internazionale “Città di Crema”, evento under 16 del calendario di Tennis Europe che scatta sabato con le qualificazioni. Atteso un appuntamento di alto livello, con tante promesse del tennis mondiale pronte a darsi battaglia sui campi di via del Fante, in uno scenario ulteriormente arricchito rispetto al passato anche grazie al contribuito del nuovo partner Crema Diesel, che ha deciso di sostenere tutte le attività del club. Nel maschile favoriti il lettone Arturs Zagars e il portoghese Joao Morgado, entrambi nei primi 20 del ranking di categoria; nel femminile la russa Anna Pushkareva. Una ventina le nazioni rappresentate, fra le quali una folta rappresentativa sudamericana, con atleti provenienti da Argentina, Brasile, Paraguay, Bolivia e Perù. In gara anche cinque atlete del Tennis Club Crema: per il tabellone principale ha ricevuto una wild card Bianca Bissolotti, mentre nelle qualificazioni ci saranno le sorelle Tamirsi (Teodora Giulia è entrata di diritto, Thea Alessandra con una wild card), e le altre due wild card Greta Janina e Sofia Zanotti. Per tutte l’obiettivo è fare esperienza a livello internazionale, ma giocando in casa. Un’opportunità molto preziosa.

