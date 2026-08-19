Cobolli ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2026. Dopo aver sconfitto Rafael Jodar agli ottavi 4-6 7-6(3) 6-3 in più di due ore e mezzo di gioco, l’azzurro sfiderà ora il vincente tra il numero 1 del tabellone Alexander Zverev e Tommy Paul.

COBOLLI AI QUARTI DI CINCINNATI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI

L’accesso ai migliori otto del torneo ha permesso al tennista romano di assicurarsi 200 punti in classifica ATP e un assegno di 193 mila dollari, circa 165 mila euro. Il bottino totale del 2026 continua a rimpinguarsi sempre di più per Flavio, che viaggia nell’oro del suo anno più redditizio dal punto di vista del prize money, mentre in classifica continua a impilare punti importanti per mantenere la Top 10 del ranking. Un viaggio in Ohio che non è ancora destinato a fermarsi e di ottimo auspicio in vista dello US Open.

MONTEPREMI MASTERS 1000 CINCINNATI 2026

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)