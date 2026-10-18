Montepremi e Punti

Montepremi Wta Ningbo, Osaka 2026: soldi, punti, prize money

Redazione
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Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA
Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Ningbo 2026 e del WTA 250 di Osaka 2026. Ci si avvicina sempre più verso la conclusione della stagione e in Cina vengono assegnati punti fondamentali in ottica Finals. Iga Swiatek a Wuhan ha perso una bella occasione ed è ancora costretta a rincorrere. Così come Marta Kostyuk. Presente in tabellone anche la nostra Jasmine Paolini. Draw di livello ovviamente minore in Giappone, dove non ci sono top-30 della classifica mondiale. Il prize money complessivo del WTA 500 di Ningbo corrisponde a $1,206,446al WTA di Osaka cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

Contents

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 NINGBO 2026

PRIMO TURNO – $ 12.700 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 17.795 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 33.475 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 66.003 (195 punti)

FINALISTA – $ 114.500 (325 punti)

VINCITRICE – $ 185.500 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 OSAKA 2026

PRIMO TURNO – $3,065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $4,285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $7,025 (54 punti)

SEMIFINALE – $12,331 (98 punti)

FINALE – $22,125 (163 punti)

VINCITRICE – $37,390 (250 punti)

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