Montepremi Wta Ningbo, Osaka 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Ningbo 2026 e del WTA 250 di Osaka 2026. Ci si avvicina sempre più verso la conclusione della stagione e in Cina vengono assegnati punti fondamentali in ottica Finals. Iga Swiatek a Wuhan ha perso una bella occasione ed è ancora costretta a rincorrere. Così come Marta Kostyuk. Presente in tabellone anche la nostra Jasmine Paolini. Draw di livello ovviamente minore in Giappone, dove non ci sono top-30 della classifica mondiale. Il prize money complessivo del WTA 500 di Ningbo corrisponde a $1,206,446; al WTA di Osaka cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 NINGBO 2026

PRIMO TURNO – $ 12.700 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 17.795 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 33.475 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 66.003 (195 punti)

FINALISTA – $ 114.500 (325 punti)

VINCITRICE – $ 185.500 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 OSAKA 2026

PRIMO TURNO – $3,065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $4,285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $7,025 (54 punti)

SEMIFINALE – $12,331 (98 punti)

FINALE – $22,125 (163 punti)

VINCITRICE – $37,390 (250 punti)