Sorteggio tabellone Atp Masters 1000 Montecarlo in tv: data, orario, diretta streaming

Data e orario del sorteggio dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2026, in programma dal 5 al 12 aprile. Il circuito maschile si è messo alle spalle mesi di cemento e ora è pronto per la stagione sulla terra rossa europea. Il primo appuntamento di punta è come sempre nel Principato di Monaco per il terzo Masters 1000 della stagione. I primi due sono andati a Jannik Sinner, che qui è ormai di casa da anni e punta ora al primo trionfo. Ma Carlos Alcaraz dopo un paio di tornei “steccati”, avrà senz’altro voglia di rifarsi. E sul rosso è atteso da due mesi con tanti punti da difendere.

ENTRY LIST ATP MONTECARLO 2026

Il sorteggio si terrà nella giornata di venerdì 3 aprile, con l’inizio della cerimonia che è previsto alle 17:00. La compilazione del tabellone potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del torneo.