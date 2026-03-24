Masters 1000 Miami 2026, a che ora si gioca Sinner-Michelsen: data, orario e diretta tv

Jannik Sinner se la vedrà contro Alex Michelsen agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2026. Dopo il comodo successo all’esordio ai danni di Dzumhur e la prova superata contro Moutet, il tennista azzurro trova ora sulla sua strada il numero 40 del mondo che nei turni precedenti ha superato l’italiano Bellucci, Norrie, e al terzo turno in tre set il cileno Tabilo. Sinner ha vinto entrambi i precedenti con lo statunitense Michelsen a Cincinnati e Us Open nel 2024, con 5 set vinti a 0 dall’azzurro.

SINNER-MICHELSE IN TV: DATA E ORARIO

Il match di ottavi di finale tra Jannik Sinner e Alex Michelsen andrà in scena martedì 24 marzo sullo Stadium non prima delle 21.00. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.