Internazionali d’Italia 2026, Jodar avverte: “Posso alzare ancora il livello”

Rafel Jodar è il vero volto nuovo del tennis, protagonista di un exploit sensazionale sulla terra rossa nei mesi scorsi. Al termine della sua vittoria di secondo turno su Nuno Borges agli Internazionali BNL d’Italia 2026 (7-6(4) 6-4)però, Jodar non si è detto appagato: “Negli ultimi tornei ho fatto molto bene, ma so che devo ancora migliorare e che la strada è lunga: posso raggiungere un livello ancora più alto, cerco di imparare da ogni match”.

Lo spagnolo ha voluto sottolineare come il livello del circuito sia altissimo: “Devo essere consapevole che tutte le partite possono complicarsi come è successo contro Nuno [Borges, ndr], se non si alza il livello si rischia veramente di uscire”. Jodar, però, mantiene un approccio costruttivo anche quando le cose non si mettono per il meglio. Difatti, nonostante l’ottimo periodo di forma, ha ammesso: “Provo sempre a resettare ciò che succede, se le cose non vanno si accetta e si impara“.

Godersi le cose

“Devo migliorare ogni singolo aspetto per affrontare i migliori al mondo e alzare il livello, la cosa più importante però è godersi il percorso – ha aggiunto lo spagnolo, che fa dell’approccio rilassato il suo tratto distintivo -. Ci saranno tante prime volte per me dato che è il mio primo anno nel Tour, ma voglio godermi ogni torneo“. Gustarsi ogni torneo, appunto partendo proprio dagli Internazionali d’Italia: “Roma è un bellissimo posto in cui giocare, è la mia prima volta qui ma il pubblico è stato fantastico“. Il torneo del madrileno proseguirà contro il ritrovato Matteo Arnaldi, del quale ha detto: “Non lo conosco molto bene, ma se ha già vinto due match di fila significa che sta giocando davvero alla grande“.