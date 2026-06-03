Quando gioca Cobolli in semifinale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Flavio Cobolli avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano ha eliminato la testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che si giocherà un posto nell’ultimo atto del torneo con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.
ORARIO E DOVE VEDERE COBOLLI
La sfida tra Cobolli e il vincente di Berrettini contro Arnaldi andrà in scena venerdì 5 giugno sul Philippe-Chatrier e a orario da deifinire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.