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Quando gioca Cobolli in semifinale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Redazione
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Flavio Cobolli al Kooyong Classic nel 2026
Flavio Cobolli - Foto Alexander Bogatyrev / SOP/SIPA

Flavio Cobolli avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano ha eliminato la testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che si giocherà un posto nell’ultimo atto del torneo con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

ORARIO E DOVE VEDERE COBOLLI

La sfida tra Cobolli e il vincente di Berrettini contro Arnaldi andrà in scena venerdì 5 giugno sul Philippe-Chatrier e a orario da deifinire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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