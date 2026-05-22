Quando gioca Cobolli al primo turno del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Flavio Cobolli contro Andrea Pellegrino nel primo turno del Roland Garros 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, se la vedrà con il pugliese, reduce dalle qualificazioni e con sulle spalle le vittorie su Moreno De Alboran, Harris e Cecchinato
Dove vedere Cobolli-Pellegrino
La sfida tra Cobolli e Pellegrino andrà in scena lunedì 25 maggio su un campo da definire e con orario ancora da definire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.