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Quando gioca Cobolli al primo turno del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Redazione
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Flavio Cobolli al Kooyong Classic nel 2026
Flavio Cobolli - Foto Alexander Bogatyrev / SOP/SIPA

Flavio Cobolli contro Andrea Pellegrino nel primo turno del Roland Garros 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, se la vedrà con il pugliese, reduce dalle qualificazioni e con sulle spalle le vittorie su Moreno De Alboran, Harris e Cecchinato

Dove vedere Cobolli-Pellegrino

La sfida tra Cobolli e Pellegrino andrà in scena lunedì 25 maggio su un campo da definire e con orario ancora da definire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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