Us Open 2025, ritiro Shang nel quarto set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Juncheng Shang si è ritirato nel corso del quarto set del suo match di primo turno agli Us Open 2025 contro Mattia Bellucci. Ancora problemi fisici per il giovane talento cinese, che nelle scorse settimane era tornato sul circuito dopo mesi di assenza in seguito all’operazione chirurgica al piede destro. Una partita per larghi tratti equilibrata, che alla lunga ha però visto il tennista italiano prendere il largo. Sul punteggio di 7-6(0) 1-6 6-3 3-0 in favore del lombardo, è arrivato il ritiro da parte di Shang.

Shang, il motivo del ritiro

Una condizione fisica non ottimale per il classe 2005 che per tutto il corso della partita ha avvertito diversi fastidi e nei primi games del quarto set zoppicava vistosamente. Dolore al piede sinistro, ma in precedenza aveva anche richiesto l’intervento del fisioterapista per farsi massaggiare la gamba destra.

Ritiro Shang, cosa succede con le scommesse