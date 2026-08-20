US Open 2026, ufficiale: Carlos Alcaraz ci sarà

Carlos Alcaraz sarà presente allo US Open 2026, ad annunciarlo tramite i social network è proprio il giocatore spagnolo. La novità è rappresentata dalla modalità: un post in collaborazione con Fabrizio Romano, celebre giornalista sportivo esperto di calciomercato, contraddistinto dalla classica frase con cui Romano annuncia ogni acquisto calcistico: “Here we go!” (traducibile in italiano come “Ci siamo!”).

“Carlos Alcaraz tornerà nel Tour allo US Open dopo quattro mesi fuori a causa di un infortunio. È pronto a tornare” recita la descrizione del post. Nelle scorse ore avevano già lasciato trapelare ottimismo le immagini del murciano in campo contro Holger Rune durante un set di allenamento ad alta intensità. L’infortunio al polso destro rimediato durante l’ATP 500 di Barcellona è dunque alle spalle, rimane da capire se sarà della partita anche Jannik Sinner per un altro capitolo del duello italo-spagnolo al vertice del tennis mondiale. Per quanto riguarda la parte spagnola non ci sono più dubbi: Alcaraz sarà in campo allo US Open 2026 per difendere il titolo.