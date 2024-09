A Bagnatica tocca ai favoriti: tutti in campo nel giovedì di fuoco dell’Open “Erca-Hydrotech”

La conta dei match disputati è vicina a quota 100, e la gran parte dei partecipanti ha già detto addio ai campi del Tennis Bagnatica. Ma la nona edizione dell’Open maschile “Erca-Hydrotech”, dotato di 8.000 euro di montepremi, entra nel vivo da oggi con gli ottavi di finale e il debutto di tutti i giocatori più attesi. Sulla terra battuta di via Portico si parte alle 15 e sarà un susseguirsi di battaglie ed emozioni, con una qualità via via sempre più alta fino all’esordio serale sul Centrale (non prima delle 21) del numero uno del seeding Juan Cruz Martin Manzano, 19enne italo-argentino di classifica 2.1 che se la vedrà col talento bergamasco Leonardo Borrelli, giovane dal tennis brillante e in grande crescita negli ultimi mesi. Tuttavia, il ranking mondiale Atp suggerisce di tenere d’occhio soprattutto la seconda testa di serie, il siciliano – da anni trapiantato in Lombardia – Giuseppe La Vela. Un giocatore, numero 607 del mondo, che lo scorso anno di questi tempi vinceva il suo primo titolo internazionale, in un Itf da 15 mila dollari di montepremi in Romania. Il suo primo avversario a Bagnatica sarà – in prima serata – l’altoatesino Manfred Fellin. Grande attesa anche per il debutto di Leonardo Malgaroli, bergamasco in passato tesserato proprio per il Tc Bagnatica, al quale anni fa regalò (insieme all’altro futuro “pro” Samuel Vincent Ruggeri) un titolo regionale under 14. Negli ultimi tempi il 22enne di casa sta provando a dare una svolta alla propria carriera: ha fatto passi da gigante nella classifica mondiale (oggi è n.829) e sarà fra i favoriti. Per lui esordio contro il 20enne Tommaso Redaelli.

Sempre giovedì anche il primo impegno nel trofeo “Erca-Hydrotech” di altri due dei più attesi alla vigilia: il mancino padovano Alessandro Ragazzi, già vincitore di una manciata di titoli Open da giugno in avanti (sfida Giulio Stella), e il milanese Fabrizio Ornago, mattatore della stagione dei tornei in provincia di Bergamo. Ha già portato a casa cinque tornei e va a caccia del sesto successo a Bagnatica, dove si è fermato in semifinale nel 2022 e ai quarti lo scorso anno. Avversario il 19enne emiliano Flavio Bocci. In campo anche il finalista del 2023 Filippo Valsecchi, che mercoledì ha eliminato l’ottava testa di serie Biagio Gramaticopolo e cerca un altro successo contro la nona, il 2.3 Giovanni Peruffo. Venerdì i quarti di finale, sabato la conclusione: al mattino le due semifinali, in serata (ore 20) la finale, anticipata di un giorno a causa delle previsioni meteo avverse per la giornata di domenica. Ingresso gratuito.

