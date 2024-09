A Bonizzoli e Pauzzi il 3° Trofeo Castrini Impianti. E le squadre del Milanino festeggiano tre promozioni

Per il Milanino Sporting Club lo scorso fine settimana è stato uno dei più intensi della stagione, fra attività individuale e campionati a squadre. In particolare perché sui campi di Villanuova sul Clisi è terminata la terza edizione del Trofeo Castrini Impianti, appuntamento di seconda categoria (limitato alla classifica di 2.5) dotato di 1.500 euro di montepremi. Un evento capace di attirare quasi 120 partecipanti, divisi fra maschile e femminile. Dopo due settimane di incontri sotto la direzione del giudice arbitro Paolo Fedele, a prendersi i titoli sono stati i due giocatori più attesi alla vigilia: fra gli uomini il 2.5 bresciano Umberto Andrea Bonizzoli, fra le donne la 2.7 bergamasca Tatiana Pauzzi. Particolarmente convincente il successo del primo, che grazie a un’accoppiata servizio-diritto molto incisiva è riuscito a fare la differenza in tutti gli incontri giocati, imponendosi per 6-0 6-3 in finale su Edoardo Meggiorin. Più combattuta la finale femminile, nella quale la 16enne Silvia Maffi ha impegnato sul serio la Pauzzi, avendo a disposizione anche numerosi set-point nel primo parziale. Ma una volta mancata quella chance la giovane ha accusato il colpo e la rivale mancina è salita di livello, sino a imporsi per 7-6 6-2. Da segnalare le ottime prestazioni degli atleti di casa: nel maschile è arrivato in semifinale Marco Piras, da poco entrato a far parte dello staff del Milanino, mentre nel femminile ben tre atlete del club (Viola Cucchi, Eleonora Cucchi e Viola Keller) si sono qualificate per il tabellone finale, con la prima e la terza capaci anche di superare un turno, destando un’ottima impressione.

Gli altri grandi protagonisti dello scorso weekend sono stati i giocatori delle squadre del Milanino, capaci di coronare una grande stagione. Perché in un colpo solo sono arrivate due promozioni: quella in Serie D1 della formazione femminile composta da Viola Cucchi, Eleonora Cucchi e Silvia Taiola (decisivo il successo a Guidizzolo) e quella in D2 dei ragazzi, che hanno dominato la sfida di play-off contro i monzesi della GA Tennis Academy. In squadra Francesco Testori, Alessandro Cavagnini, Andrea Battani e Giuseppe Tononi, ai quali il prossimo anno si aggiungerà Marco Piras. Da ricordare anche la promozione in D3 di qualche settimana fa da parte del team composto dal presidente del club Nico Maietta, con Fausto Cassetti, Alessandro Pezzini, Marco Venturini e Tommaso Gazzorelli. E non è finita qua, perché domenica 29 settembre ci sarà un’altra formazione di Serie D2 femminile a caccia della promozione: è quella composta da Nicola Scalvini, Viola Keller e Angela Cavagnini, che affronteranno in casa il team A-Rete di Guanzate (Como). Sempre in tema di squadre, è terminata la cavalcata della formazione under 16 femminile, che dopo aver vinto il titolo regionale cercava un posto nella Final Eight nazionale. Nel tabellone di qualificazione riservato alla macroarea nord-ovest, giocato a Casale Monferrato, le ragazze si sono arrese per 2-1 al Tennis Club Genova 1893, poi capace di prendersi la qualificazione per le finali scudetto. Ma il cammino del team bresciano resta da applausi, con Nicole Scalvini nel ruolo di protagonista grazie a un percorso netto in singolare, fatto di cinque vittorie in altrettanti incontri disputati.

3° TROFEO CASTRINI IMPIANTI – I RISULTATI

Singolare maschile – Quarti di finale: Bonizzoli b. Lazzaroni 6-4 6-2, Piras b. Barbarini 3-6 6-1 10/7, Meggiorin b. Boscarini 6-1 6-2, Sambù b. Biemmi ritiro. Semifinali: Bonizzoli b. Piras 6-2 6-3, Meggiorin b. Sambù 6-2 6-2. Finale: Umberto Andrea Bonizzoli b. Edoardo Meggiorin 6-0 6-3.

Singolare femminile – Quarti di finale: Medeghini b. Bertonazzi ritiro, Maffi b. Bonacina 6-4 6-1, Dmitriev b. Scalvini 7-6 7-5, Pauzzi b. Cucchi 6-1 6-2. Semifinali: Maffi b. Medeghini 5-4 ritiro, Pauzzi b. Dmitriev 6-0 6-3. Finale: Tatiana Pauzzi b. Silvia Maffi 7-6 6-2.

