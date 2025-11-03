A1 femminile, Tc Cagliari in semifinale scudetto con una giornata d’anticipo

Impresa di grande prestigio per il Tennis Club Cagliari, che nella quinta giornata del Campionato di Serie A1 femminile ha travolto per 4-0 la capolista Tc Rungg-Südtirol, conquistando con un turno d’anticipo la matematica qualificazione alle semifinali scudetto. Un traguardo storico per la formazione sarda, cresciuta stagione dopo stagione fino a raggiungere l’élite del tennis italiano.

Sulla terra rossa di Monte Urpinu, la squadra guidata da Martin Vassallo Arguello ha dominato la sfida contro le altoatesine, ribaltando il risultato dell’andata (4-0 per Rungg) con una prestazione impeccabile. A firmare la vittoria sono state Alessandra Mazzola (6-1 6-3 sulla ceca Julie Struplova), Nuria Brancaccio (6-3 7-5 su Dalila Spiteri) e una straordinaria Barbara Dessolis, capace di rimontare Verena Meliss per 3-6 6-3 7-6 dopo oltre due ore di lotta. Il punto del 4-0 è arrivato poi dal doppio Brancaccio/Marcella Dessolis, vincente per 6-1 6-2 su Struplova/Tabarelli.

Con questa terza vittoria stagionale, il Tc Cagliari sale a 9 punti in classifica e si assicura almeno il secondo posto nel girone, rendendo impossibile la rimonta del Tc Padova. Domenica 9 novembre, nell’ultima giornata della regular season, le sarde ospiteranno proprio Padova per decidere la testa del girone: per chiudere al primo posto servirà vincere e sperare in una sconfitta di Rungg a Roma. Le semifinali scudetto sono previste per il 16 e 23 novembre, con formula di andata e ritorno; le vincenti si contenderanno il titolo nazionale a dicembre, a Torino.

“Siamo orgogliosi ed emozionati per questo traguardo – ha dichiarato Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico del club –. Rappresentare Cagliari e l’intera Sardegna tra le prime quattro d’Italia è motivo di grande orgoglio. Il nostro progetto sui campionati a squadre è parte integrante della crescita del club, e questo risultato premia il lavoro di tutti. Un ringraziamento speciale alle sorelle Barbara e Marcella Dessolis, cresciute nel nostro vivaio, e a tutte le altre ragazze – Brancaccio, Mazzola, Romero Gormaz e Tyra Grant – oltre naturalmente a Martin Vassallo Arguello, per la sua guida tecnica e umana. Siamo felici, ma vogliamo continuare a migliorarci”.

La giornata trionfale del club cagliaritano si è completata con il successo della formazione femminile di Serie A2, vittoriosa per 3-1 in trasferta contro il Circolo della Stampa Sporting Torino.

Protagoniste Linda Salvi (6-1 6-3 su Viola Becchio), la rumena Andreea Prisacariu (6-3 6-0 su Martina Cerbo) e la coppia Salvi/Festa, che ha dominato Lampitelli/Lampiano Garbarini (6-1 6-2). Le ragazze capitanate da Carla Lucero restano al terzo posto con 7 punti, a una sola lunghezza dal Ct Giotto Arezzo. La chiusura della regular season è in programma la prossima settimana in Liguria, contro il Park Tennis Club Genova, già qualificato ai play-off.