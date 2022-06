Al Trofeo Sirmione è l’ora delle giocatrici più attese: giovedì in campo tutte le big

Dopo una settimana di incontri, che ha visto la scrematura di buona parte delle partecipanti, al “Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda” è tutto pronto per l’esordio delle giocatrici più attese. Le prime quattro teste di serie saranno tutte in gara per la prima volta negli ottavi di finale di giovedì, con un programma che dalle 16 in avanti diventerà sempre più intenso. La prima delle big a scendere in campo sarà – non prima delle 18 – la 2.2 spezzina Costanza Traversi, classe 2000 e numero 1.548 della classifica Wta, seguita dal debutto sullo stesso campo della favorita numero uno Gloria Ceschi, 2.1 nelle classifiche italiane e numero 1.019 del ranking mondiale, che tornerà in zona dopo aver ben figurato agli Internazionali femminili di Brescia di inizio mese, dove ha tenuto testa all’ex numero 5 del mondo Sara Errani. Per la prima testa di serie l’esordio in riva al Garda sarà contro una fra la 2.4 Cristina Pescucci e la 2.6 Aurora Corvi, avversarie sul Campo 1 della Polisportiva Sirmione nella serata di mercoledì.

Oltre a Ceschi e Traversi, giovedì sarà anche il giorno dell’altra 2.2 Valentina Lia, milanese, e di Elisa Visentin, la 2.3 specialista dei tornei Open, che lo scorso anno ha vinto a Desenzano e dodici mesi più tardi tenta il bis a Sirmione. All’esordio la tennista trentina, finalista nel 2021 ai Campionati italiani di seconda categoria, sfiderà in serata (non prima delle 19) l’abruzzese Erika Di Muzio, agevolata martedì dal ritiro per infortunio della giocatrice di casa Gloria Stuani. Ad aprire il programma, alle 16, sarà invece la sfida tutta emiliana fra Micol Devescovi e la numero 6 del tabellone Valeria Muratori, che va a caccia dei quarti di finale per ripetere il risultato della prima edizione. Venerdì alla Polisportiva Sirmione saranno in programma i quarti di finale, sabato dalle 17 le semifinali, domenica alle 18.30 la finale. Sempre con ingresso gratuito.

