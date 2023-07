Arriva l’app del Piatti Tennis Center: un impulso a sviluppo digitale e internazionalizzazione

Fin dalla sua inaugurazione datata 2018, il Piatti Tennis Center ha sempre messo l’utilizzo della tecnologia e lo sviluppo digitale fra i punti cardine della propria mission. Perché oggi, nel tennis, certi strumenti sono sempre più diffusi e preziosi, quindi è bene saperli usare per trarne i benefici. Dopo i campi connessi, la palestra digitale per l’allenamento mentale e le tante altre tecnologie proposte, l’ultima novità arrivata a Bordighera è l’app per smartphone (disponibile su App Store e Google Play) messa a disposizione di tutti i frequentatori, che in breve tempo si trasformerà nel portale principale del centro, sia in termini di comunicazioni che dal punto di vista operativo. A ogni atleta viene fornita la possibilità di accedere all’app (con username e password), e lì trova tutto ciò di cui ha bisogno per l’organizzazione quotidiana degli allenamenti. Attualmente ogni tennista può consultare il programma dei propri impegni, fra campo e palestra, ma presto verranno implementate tante altre funzioni che renderanno l’esperienza sempre migliore. Un passo importante nello sviluppo digitale del centro di coach Riccardo Piatti. “Attualmente siamo in una fase ancora primordiale – dice Pietro Barbera, business development manager del PTC –, ma lo sviluppo continua ogni giorno, per rendere l’app sempre più funzionale. Stiamo procedendo a inserire nuove impostazioni e la utilizzeremo sempre di più, anche per le comunicazioni massive a tutti gli atleti. Quando ce ne sarà bisogno, ognuno riceverà una notifica: un metodo immediato e innovativo, che ci permetterà di aumentare ulteriormente il livello del servizio offerto”.

Insieme allo sviluppo digitale, l’altro aspetto al quale viene data sempre più attenzione è l’internazionalizzazione del centro. Oggi il 70% dei frequentatori è straniero (fra loro l’indiano Manas Dhamne, appena entrato nel ranking dei professionisti ad appena 15 anni) e il respiro è sempre più internazionale, ma la crescita va coltivata ogni giorno, attraverso collaborazioni e consulenze. Per esempio, a fine giugno il team Piatti è stato ad Atene per una clinic di successo, ma altre ne arriveranno nei prossimi mesi, in virtù delle trattative in atto con varie federazioni e realtà sparse nel mondo. Tutti passaggi che permetteranno di esportare il metodo e condurranno a una internazionalizzazione sempre maggiore, presto favorita anche dalla prestigiosa Hopman Cup, storica competizione Itf per nazioni che quest’anno si giocherà a Nizza (19-23 luglio) e all’interno della quale il Piatti Tennis Center sarà presente con uno stand dedicato, per promuovere la propria attività. Un’attività che in questo momento è divisa fra Bordighera e l’Isola d’Elba: come ogni estate, la Tenuta delle Ripalte di Capoliveri ospita per cinque settimane una parte del Team Piatti, che lì trasferisce numerose progettualità.

Leggi anche: