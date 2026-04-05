Atkinsons Monza Open 26, dominio azzurro nelle quali: Pasqua di successi e spettacolo

Il tennis italiano continua a cavalcare il suo momento d’oro e lo dimostra anche la giornata inaugurale dell’Atkinsons Monza Open 26. Nel torneo ATP Challenger 125 del Villa Reale Tennis, gli azzurri hanno brillato fin dalle qualificazioni, vincendo 7 incontri su 9, davanti a un pubblico numeroso che ha scelto di vivere una Pasqua diversa, all’insegna dello sport.

Tra i protagonisti spicca Federico Arnaboldi, autore di una vittoria netta per 6-3 6-0 sul ceco Petr Brunclik. Più sofferta ma altrettanto significativa l’affermazione di Federico Bondioli, che ha ribaltato il match contro Denis Yevseyev imponendosi per 3-6 6-4 6-4. Un successo in rimonta che conferma il grande momento del ravennate, pronto ora a giocarsi l’accesso al main draw nel derby contro Andrea Guerrieri, vincitore su Radu Albot.

Altro derby azzurro in arrivo sarà quello tra Arnaboldi e Fabrizio Andaloro, mentre continua a sorridere anche Filippo Romano, protagonista di una rimonta convincente contro Manas Dhamne: sotto nel terzo set, il ligure ha infilato cinque game consecutivi chiudendo 6-3 3-6 6-3.

Vittorie importanti anche per Carlo Alberto Caniato e Jacopo Vasamì. In particolare, il classe 2007 ha entusiasmato il pubblico del Centrale superando il ceco Martin Krumich al tie-break del terzo set, dimostrando grande maturità. Si ferma invece il giovane Van Son Didoni, sconfitto dal tedesco Henri Squire, ma capace comunque di uscire dal campo a testa alta.

Il programma prosegue con un lunedì di Pasquetta ricco di appuntamenti, diviso tra il turno decisivo delle qualificazioni e l’inizio del tabellone principale. Nel pomeriggio, riflettori puntati su Mattia Bellucci, testa di serie numero 3, che affronterà il serbo Dušan Lajović, ex top-30 e finalista al Masters 1000 di Monte-Carlo.

Da seguire anche la sfida tra il lituano Vilius Gaubas e Stefano Travaglia, fresco vincitore del Challenger di Zara, oltre agli incontri sul Campo 1 con Roberto Carballés Baena contro Rei Sakamoto e il duello tra Rémi Bertola e Moez Echargui.

Monza si conferma così palcoscenico ideale per il tennis italiano, tra giovani in rampa di lancio e protagonisti già affermati, in una settimana che promette ancora spettacolo e grandi emozioni.