Brescia promuove Canottieri Casale e Tc Santa Margherita Ligure: si giocheranno lo scudetto under 12

La nostra era la regione più rappresentata insieme alla Liguria, ma la fase di Macroarea nord-ovest dei Campionati nazionali under 12 femminili a squadre, giocata nello scorso fine settimana al Tennis Forza e Costanza 1911, non ha portato fortuna alle tre formazioni lombarde. Dopo due giorni di battaglie, i due posti per le finali nazionali a otto squadre previste dal 20 al 22 settembre allo Sporting Club Milano 2 di Segrate sono andati a Canottieri Casale Monferrato (Alessandria) e Tennis Club Santa Margherita Ligure (Genova), capaci di vincere due sfide ciascuna sui campi in terra battuta del Castello. Le piemontesi non hanno ceduto nemmeno un singolo incontro: al sabato hanno battuto per 3-0 le milanesi del Tennis Club Ambrosiano e all’indomani hanno completato l’opera imponendosi per 2-0 contro le spezzine dello Junior San Benedetto, meritandosi così il passaggio alla Final Eight. Le liguri, invece, dopo il 3-0 alle torinesi del Verde Lauro Fiorito, nel duello qualificazione hanno battuto per 2-1 le campionesse regionali lombarde del Tennis Club Lecco, unica formazione della Lombardia arrivata al turno decisivo grazie alla vittoria del giorno precedente contro la Gold Tennis Academy. Nelle finali scudetto della prossima settimana a Segrate, Canottieri Casale e Tc Santa Margherita si giocheranno il titolo nazionale under 12 insieme a Cs Plebiscito (Padova), Club La Meridiana (Modena), Coopesaro Tennis, New Tennis Torre del Greco, Md Tennis Team (Roma) e Tennis School (Catania).

Fase di Macroarea nord-ovest under 12 femminile: i risultati

Primo turno: Canottieri Casale b. Tennis Club Ambrosiano 3-0, Junior San Benedetto b. Tennis Club Milano “Alberto Bonacossa” 2-1, Tennis Club Lecco b. Gold Tennis Academy 2-1, Tennis Club Santa Margherita Ligure b. Verde Lauro Fiorito 3-0. Turno decisivo: Canottieri Casale b. Junior San Benedetto 2-0, Tennis Club Santa Margherita Ligure b. Tennis Club Lecco 2-1.

