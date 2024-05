Camozzi Open a livelli mai visti: a Brescia la decima edizione batterà ogni record

In cima alla lista c’è il desiderio di tanti giocatori di lottare fino all’ultimo per accaparrarsi un pass per la Paralimpiadi di Parigi; poi c’è il cambio di data che ha anticipato l’evento dal 16 al 19 maggio; e quindi la grande credibilità che l’evento ha saputo costruirsi negli anni. Sono i tre ingredienti chiave che hanno confezionato il miracolo della decima edizione del Camozzi Open – VII Memorial Cav. Attilio Camozzi, il torneo internazionale Itf Futures di tennis in carrozzina organizzato da Active Sport sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia (sede di via Signorini). Perché quella in arrivo sarà di gran lunga l’edizione migliore di sempre, e fra categoria maschile, femminile e Quad porterà in città quasi quaranta top-100 delle classifiche mondiali, da più di venti Paesi diversi di tutti i continenti. Un risultato destinato a polverizzare tutti i record di partecipazione del passato, e che promette incontri di altissimo livello fin dal primo turno. “Anno dopo anno – dice Marco Colombo, presidente di Active Sport – abbiamo lavorato per migliorare i nostri standard organizzativi, e questo risultato ci ripaga degli sforzi compiuti. Avremo atleti da ogni parte del mondo: è la prova di come il Camozzi Open sia diventato una vetrina di prestigio per Brescia anche a livello turistico. Dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, ma anche le istituzioni, i volontari, gli organi di stampa e tutte le persone che collaborano alla buona riuscita dell’evento. Ormai siamo una grande famiglia”.

Secondo l’entry list maschile del torneo diretto da Marco Salineri, dotato di 5.000 dollari di montepremi, la prima testa di serie sarà l’israeliano Sergei Lysov (n.28 del mondo), seguito dal francese Nicolas Charrier e dall’argentino Ezequiel Casco. Di nuovo in gara anche i due veterani Martin Legner e Tadeusz Kruszelnicki, plurititolati al Camozzi Open. Il primo italiano ammesso per classifica è il giovane abruzzese Francesco Felici, lo scorso anno finalista allo Us Open juniores. Presenti anche la leggenda del movimento tricolore Fabian Mazzei, Ivan Tratter e il bresciano Silviu Culea (al rientro nel Tour dopo tre anni di assenza). Nel femminile, per l’Italia saranno in gara Marianna Lauro e Vanessa Ricci, nel tabellone guidato dall’israeliana Maayan Zikri e dalla cinese Zixi Ma. Grande attesa per la categoria Quad, che vedrà il bresciano Alberto Saja (n.24 del mondo e stella di Active Sport) andare a caccia del terzo titolo di fila nel torneo di casa, da prima testa di serie. Ma la concorrenza sarà più serrata che mai, con altri quattro top-50 pronti a giocarsi le proprie carte. Nel main draw anche gli altri due atleti locali Ivano Boriva e Mariagrazia Lumini, pronti a fare la loro parte in un evento che come sempre unirà sport e sociale. Ma mai come stavolta è destinato a lasciare il segno soprattutto per ciò che avverrà sulla terra battuta.

