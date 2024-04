Crema domina e chiude il girone al primo posto: play-off regionali in cassaforte

Col senno di poi la qualificazione per i play-off regionali di Serie C sarebbe arrivata indipendentemente dal risultato dell’ultima giornata, in virtù del pareggio nell’altra sfida del Girone 4. Ma quando domenica mattina le ragazze del Tennis Club Crema sono scese in campo sulla terra battuta di via del Fante non lo potevano sapere. Per loro, l’unico pensiero era quello di vincere lo scontro diretto con le rivali della Junior Tennis Training di Solbiate con Cagno (Como), e superarle al comando della classifica per chiudere il girone al primo posto. Un obiettivo conquistato in grande stile, con un successo per 4-0 che non lascia spazio a interpretazioni: le più forti del gruppo sono le ragazze capitanate da Daniela Russino e l’hanno ribadito nella sfida decisiva, risolta già al termine dei singolari grazie alle vittorie di Aurora Corvi (6-3 3-6 6-3 a Valeria Kravchenko), di Eva Segato che non ha lasciato nemmeno un game a Vera Chiari, e della giovane del vivaio Bianca Bissolotti, passata con il punteggio di 6-2 6-1 contro Mary Dhel Requizo. Al Tc Crema anche il successivo doppio, durato un set: l’ha vinto al tie-break la coppia Tognon/Finocchiaro, prima del ritiro del duo Kravchenko/Chiari.

Come accennato, la vittoria ha permesso al Tc Crema di scavalcare le rivali e chiudere il girone al primo posto. Un risultato che, nel successivo tabellone regionale (il 6 maggio il sorteggio: c’è da attendere il termine degli altri gironi che avevano una squadra in più), offrirà la possibilità di vedersela con una delle seconde classificate degli altri tre gruppi. In palio l’accesso al tabellone nazionale, che distribuirà le promozioni per la Serie B2 del 2025.

La formazione maschile di Serie C del Tc Crema ha invece osservato il turno di riposo nel Girone 9, ma ha comunque conservato la vetta della classifica, in virtù di due vittorie (entrambe per 6-0) nelle prime due sfide. I ragazzi capitanati da Francesco Longhino si preparano per il rush finale, con due incontri nell’arco di quattro giorni. Giovedì 25 aprile se la vedranno in casa contro la Canottieri Milano, in un duello che in caso di successo garantirebbe già la certezza di un posto ai play-off regionali, mentre domenica 28 aprile i cremaschi saranno impegnati a Castiglione delle Stiviere (provincia di Mantova) sui campi della Mutti & Bartolucci Tennis Clinic, per la quinta e ultima giornata.

Serie C femminile – Terza giornata girone 4

Tennis Club Crema b. Junior Tennis Training 4-0

Aurora Corvi (C) b. Valeria Kravchenko (J) 6-3 3-6 6-3, Eva Segato (C) b. Vera Chiari (J) 6-0 6-0, Bianca Bissolotti (C) b. Mary Dhel Requizo (J) 6-2 6-1, Tognon/Finocchiaro (C) b. Kravchenko/Chiari (J) 7-6 ritiro.

