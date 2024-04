Serie C, le ragazze di Ceriano volano in testa

Le ragazze del Club Tennis Ceriano si prendono subito la vetta del girone 1 nella prima fase a gironi del Campionato di Serie C 2024. Grazie al successo per 3-1 in trasferta sul lago di Garda contro la Polisportiva Sirmione, la squadra femminile del CTC è in testa al raggruppamento dopo due giornate. Un risultato importante, che arriva proprio alla vigilia del turno di riposo. Così, dopo la vittoria all’esordio contro BiteTennis, il CTC incamera altri punti in attesa del ritorno in campo previsto per giovedì 25 aprile, in casa contro il Tc Lombardo, e può già sognare l’accesso al tabellone di qualificazione per la fase nazionale riservato alle prime due classificate di ciascun girone.

Sui campi di Sirmione il successo è arrivato grazie alle vittorie nei tre match di singolare. Ilaria Pennati ha battuto Alice Perletti in due agevoli set (6-1 6-2), Eleonora Canovi ha lasciato per strada un game in più nella sfida contro Angelina Materozzi (6-0 6-4), mentre Maria Aurelia Scotti si è imposta su Laura Visintini in tre parziali (6-4 4-6 6-1). Nel doppio il punto della bandiera gardesano: Zavarise/Materozzi hanno infatti sconfitto Scotti/Franchi al fotofinish (6-4 3-6 11/9). Ma le buone notizie non finiscono qui perché, sul fronte dei campionati giovanili, c’è da registrare un nuovo successo della formazione “A” nell’ under 14 maschile: grazie al 3-0 fuori casa contro Alte Groane anche i ragazzi del CTC volano in testa al girone 11. Prossimo appuntamento la sfida decisiva sui campi di casa contro il Ct Giussano.

