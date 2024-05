Camozzi Open, trionfo olandese. “Successo pieno, organizzazione impeccabile”

Si chiude con una sorpresa il Camozzi Open 2024 – VII Memorial Cav. Attilio Camozzi, torneo internazionale del circuito Itf (categoria Futures) ospitato sui campi del Forza e Costanza 1911 a Brescia. In singolare maschile, arriva il trionfo dell’olandese Maarten Ter Hofte (classe 2003, numero 45 Itf), a segno in finale sul favorito numero 1 del seeding, l’israeliano Sergei Lysov (classe 2004, numero 28 al mondo). Un ultimo atto giovane, con due ragazzi di sicuro avvenire ma che già sono una certezza del wheelchair mondiale, si è sviluppato con un andamento diverso tra primo e secondo set. Un primo parziale dominato dall’olandese, capace di chiudere per 6-1, e un secondo nel quale Lysov ha provato la rimonta, infilando cinque game di fila (dallo 0-3 al 5-3), per poi subire nuovamente lo sprint dell’avversario, più lucido nelle fasi decisive. Un’ora e 14 minuti la durata del confronto. “Sono davvero felice per questa vittoria – ha spiegato Ter Hofte – perché ho giocato bene per tutto il torneo, sia sul veloce (fino a sabato, causa pioggia, si è giocato indoor, ndr), sia in finale sulla terra battuta outdoor. Ho avuto solo un passaggio a vuoto quando Sergei ha iniziato a cambiare gioco e ritmo. Ci ho messo un po’ a capire come reagire, ma poi sono riuscito a recuperare il break e a chiudere il match. Mi sono trovato benissimo al Camozzi Open, un torneo organizzato bene nonostante le difficoltà dovute al maltempo. Bellissima anche la città, poi io amo il gelato e qui l’ho trovato squisito (ride, ndr). Ho ancora una piccola speranza per le Paralimpiadi di Parigi, ce la metterò tutta per arrivarci, sin dal prossimo torneo a Padova”.

Lysov dal canto suo ha ritrovato subito le energie per conquistare il titolo nel doppio. In coppia con il francese Nicholas Charrier si è imposto sul duo formato dai veterani del tennis in carrozzina Martin Legner e Tadeusz Kruszelnicki col punteggio di 6-1 6-3 in un’ora di gioco. Soddisfatto Marco Colombo, presidente di Active Sport, non solo per il torneo ma per tutta l’attività della società bresciana: “Il bilancio – dice – è assolutamente positivo: abbiamo visto in gara dei giovani che sono il futuro di questo sport. Vogliamo mantenere una scuola tennis importante durante l’anno e allo stesso tempo continuare con questo torneo perché presenta quello che negli anni successivi sarà il meglio del movimento tennistico mondiale. Ma in fondo è il lavoro dell’intera stagione che ci porta a essere davvero soddisfatti di ciò che proponiamo alla comunità”. Gli fa eco Marco Salineri, direttore del torneo: “Abbiamo avuto l’onore di ospitare giocatori provenienti da tutti e 5 i continenti. Siamo tutti volontari, organizziamo questo torneo nel tempo libero, abbiamo una splendida location e anche se il tempo non ha aiutato abbiamo visto un livello di tennis davvero alto. Questi atleti ci insegnano a non arrenderci mai, lo abbiamo imparato anche noi e l’organizzazione è stata impeccabile”.

TUTTI I RISULTATI DEL CAMOZZI OPEN 2024

Singolare maschile. Finale: Marteen Ter Hofte (Ned) b. Sergei Lysov (Isr) 6-1 7-5.

Doppio maschile. Finale: Charrier/Lysov (Fra/Isr) b. Kruszelnicki/Legner (Pol/Aut) 6-1 6-3.

Singolare femminile. Finale: Maayan Zikri (Isr) b. Zixi Ma (Chn) 3-6 6-3 7-6(4).

Doppio femminile. Finale: Schutte/Zikri (Ned/Isr) b. Ma/Alves (Chn/Bra) 6-1 6-1.

Singolare quad. Finale: Jerome De Meyere (Fra) b. Alberto Saja (Ita) 6-2 6-4.

Doppio quad. Finale: Boriva/Saja (Ita) b. Di Cosmo/Lumini (Ita) 6-1 6-3.

Singolare maschile consolation. Finale: Bruno Makey (Bra) b. Marco Pincella 4-1 4-0.

Singolare femminile consolation. Finale: Wendi Schutte (Ned) b. Maria Fernanda Alves (Bra) 4-0 5-4.

Singolare quad consolation. Finale: Pierlin Angeli (Fra) b. Timo Brechbuehl (Sui) 4-1 4-0.

