Che numeri per gli Assoluti del Tc Cagliari: in 235 a contendersi le corone del tennis sardo

235 iscritti fra singolari e doppi. È la cifra incredibile raggiunta dall’entry list dell’edizione 2022 dei Campionati Sardi Assoluti di tennis, l’appuntamento più prestigioso a livello regionale, di ritorno sui campi del Tennis Club Cagliari a cinque anni dall’ultima volta. La manifestazione, dotata di 4.000 euro di montepremi complessivo, è scattata già mercoledì con i primi incontri delle fasi iniziali di quarta categoria, ma le iscrizioni per i tabelloni Open erano aperte fino a venerdì a mezzogiorno e il totale raggiunto è stato davvero soddisfacente, con 128 atleti in gara solamente nel singolare maschile. Secondo le classifiche Fit, i due principali candidati per contendersi il titolo nella finale di giovedì 29 dicembre sono il padrone di casa Nicola Porcu (2.4) e il pari categoria Manuel Mazzella, che con cinque titoli in singolare (l’ultimo nel 2021) è il terzo più vincente nella storia della manifestazione. Da tenere d’occhio anche altri due giocatori del Tc Cagliari, Roberto Binaghi e Alberto Sanna, oltre a una decina di altri seconda categoria. Nel femminile, invece, le prime tre teste di serie del torneo di Monte Urpinu sono tutte giocatrici del club ospitante, reduci dalle ottime prestazioni nel campionato di Serie A2: c’è la bi-campionessa uscente Barbara Dessolis, la sorella Marcella (che nelle ultime due edizioni ha vinto il doppio, con Barbara) e anche Beatrice Zucca, protagonista questa settimana nei campionati italiani under 16 in scena a Grosseto, dove ha raggiunto le semifinali in singolare (domani sfida Gaia Greco per un posto in finale) e la finale nel doppio (sempre sabato).

L’ingresso in gara di giocatori e giocatrici di seconda categoria è previsto più in là nel corso della competizione, così come il via ai tre tabelloni di doppio: maschile, femminile e misto. Per i singolari è prevista anche la conclusione delle sezioni intermedie, che eleggeranno i campioni di terza e quarta categoria. L’evento si fermerà solamente in occasione del Natale, prima di tre giorni di fuoco che condurranno fino alla conclusione. “La dirigenza ha deciso di puntare su questa manifestazione – dice Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del Tennis Club Cagliari – perché ci permette di creare movimento a qualsiasi livello, e di offrire quindi a tutti i nostri giocatori la possibilità di giocare partite e confrontarsi. In più, ci piace interpretare l’organizzazione di questo torneo anche come un modo per dimostrare che il nostro club è aperto ai ragazzi di tutta la Sardegna e interessato allo sviluppo dell’intero movimento regionale. Siamo particolarmente contenti del risultato raggiunto con le iscrizioni: si tratta di numeri davvero importanti per una competizione di carattere regionale. È la prova del fatto che il tennis in Sardegna è vivo, c’è tanta voglia di competere. Siamo felici di fare la nostra parte, chiudendo con questo evento una stagione ricca di manifestazioni giocate sui nostri campi”.

