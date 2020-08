Crema, tocca alle ragazze: dal 30 agosto, caccia alla promozione in Serie B2

L’obiettivo di accedere alla fase nazionale del Campionato di Serie C femminile è sfumato per tre anni di fila all’ultimo ostacolo, ma il Tennis Club Crema non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. E, con ancora negli occhi la splendida semifinale scudetto dei ragazzi di Serie A1, il club è pronto a lanciare di nuovo la rincorsa alla promozione, con un ostacolo in meno da superare (visto che quest’anno sarà la fase regionale a definire le promosse) e una formazione ulteriormente rinforzata rispetto a dodici mesi fa. Perché la numero uno del team Lidia Mugelli e la giovane del vivaio Giulia Finocchiaro hanno compiuto altri progressi importanti, e puntano a vivere un campionato da protagoniste, mentre a non far rimpiangere la partenza di Giuliana Bestetti e Francesca Bonometti ci penserà la new entry Marcella Cucca, giocatrice di classifica 2.5 ma con alle spalle tanti anni di esperienza nel circuito internazionale. Senza dimenticare le altre componenti della formazione: Marta Bettinelli, la baby promessa Paolina Pieragostini e Giulia Nava, ugualmente pronte a dare il proprio contributo alla squadra. Vuol dire che il Tc Crema avrà un team di alto livello, che può mettere nel mirino un posto nel nuovo campionato di Serie B2, inaugurato dalla Federtennis nel 2021.

La rincorsa alla promozione partirà domenica 30 agosto sui campi di via del Fante contro le rivali del Tennis Game di Bregnano (provincia di Como), e proseguirà il 6 settembre a Nembro (contro le bergamasche della Scuola Tennis Gigi) e quindi il 13 settembre di nuovo in casa, per il duello contro la Dialquadrato di Uboldo (Varese). Al termine dei tre incontri della fase preliminare, la prima classificata di ognuno dei cinque gironi accederà al tabellone regionale a eliminazione diretta, che fra 20 e 27 settembre eleggerà le due promosse in Serie B2. “Il nostro obiettivo – dice Daniela Russino, storica capitana della formazione – è quello di riuscire finalmente a scalare un gradino in più rispetto alle scorse stagioni. Ci siamo sempre fermate a un passo dal traguardo, ma non molliamo. Siamo una squadra competitiva, le ragazze sono in forma e non vediamo l’ora di iniziare”. La formula degli incontri prevede tre singolari e un doppio, con l’obbligo di schierare almeno un elemento del vivaio. Per Crema può essere un vantaggio: anni fa, nell’ottica di un futuro nel campionato a squadre, il circolo ha puntato su una giovanissima Giulia Finocchiaro, tesserandola e portandola ad allenarsi nel team diretto da Beppe Menga. È stata una scelta azzeccata, e ora si possono raccogliere i frutti.

TENNIS CLUB CREMA: LA FORMAZIONE

Lidia Mugelli (2.4), Giulia Finocchiaro (2.4), Marcella Cucca (2.5), Marta Bettinelli (3.1), Paola Pieragostini (3.3), Giulia Nava (3.4), Bianca Maria Bissolotti (4.Nc).

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2 DELLA SERIE C

Prima giornata – 30 agosto 2020

Tennis Club Crema vs Tennis Game

Dialquadrato vs Scuola Tennis Gigi

Seconda giornata – 6 settembre 2020

Scuola Tennis Gigi vs Tennis Club Crema

Tennis Game vs Dialquadrato

Terza giornata – 13 settembre 2020

Tennis Club Crema vs Dialquadrato

Tennis Game vs Scuola Tennis Gigi

