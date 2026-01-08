Da lunedì al Tc Cagliari l’Open BNL della Sardegna

Otto regioni italiane hanno già emesso i loro verdetti, ora tocca alla Sardegna. Anche nel 2026, per la quarta volta consecutiva, il primo Open BNL dell’anno si giocherà al Tennis Club Cagliari, confermandosi tappa chiave del lungo percorso di pre-qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia, iniziato già nel giugno scorso.

L’evento è in programma da lunedì 12 a domenica 25 gennaio sui campi in terra battuta di Monte Urpinu e ricalca una formula ormai collaudata. In palio ci saranno punti validi per le classifiche del circuito nei tabelloni di singolare maschile e femminile, che permetteranno ai primi 19 uomini e alle prime 17 donne di accedere alla fase successiva al Foro Italico, con l’obiettivo di conquistare una wild card per i tornei Atp e Wta. La qualificazione diretta a Roma sarà invece garantita ai vincitori degli Open di doppio, oltre che dei tornei di terza categoria (singolare) e quarta categoria (singolare e doppio).

Il sogno romano, dunque, si rinnova a tutti i livelli: dai professionisti, che ambiscono a un posto nei tabelloni dei Masters 1000 e dei Wta 1000, fino agli amatori che potranno rappresentare la Sardegna nei Master nazionali di terza e quarta categoria, fianco a fianco con i grandi nomi del tennis. Il montepremi complessivo ammonta a 23.000 euro. Di Andrea Lecca la direzione del torneo, che nell’edizione 2025 aveva visto il successo del siciliano Pietro Marino nel singolare maschile e della riminese Alessandra Mazzola nel femminile, quest’ultima tesserata proprio per il Tc Cagliari e protagonista anche nel campionato di Serie A1.

L’interesse attorno alla manifestazione cresce di stagione in stagione e anche quest’anno sono attesi giocatori e giocatrici di alto livello. Le iscrizioni sono già numerose, con circa un centinaio di partecipanti tra maschile e femminile, ma resteranno aperte ancora per alcuni giorni. Per i giocatori con classifica fino a 2.8 ci sarà tempo fino a sabato 10 gennaio alle ore 12, prima della compilazione dei tabelloni iniziali; per i migliori, che entreranno in gara nella settimana conclusiva, la scadenza sarà fissata successivamente dal giudice arbitro. I tabelloni di doppio chiuderanno invece sabato 17 gennaio a mezzogiorno.

Nelle entry list compaiono già alcuni nomi di rilievo: nel femminile le 2.2 Eleonora Alvisi e Linda Salvi, entrambe tesserate per il Tc Cagliari, insieme a Jessica Bertoldo; nel maschile i 2.2 Gian Marco Ortenzi e Riccardo Mascarini. Attesa anche una nutrita rappresentanza di giocatori di casa, fra cui spicca Lorenzo Rocco, finalista poche settimane fa ai Campionati Italiani under 16.

Il livescore degli incontri dell’Open BNL del Tennis Club Cagliari sarà disponibile nella sezione dedicata del sito della FITP. L’ingresso sarà libero e gratuito per tutta la durata della manifestazione.