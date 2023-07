Gli atleti Active subito protagonisti al Camozzi Open: in 3 (su 3) in semifinale fra i Quad

Dopo la tempesta, il grande tennis in carrozzina. Superata una nottata di pioggia e vento intensi, nella mattinata del giovedì si è alzato il sipario sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia (via Signorini), per la giornata inaugurale della nona edizione del Camozzi Open, torneo internazionale Itf di wheelchair tennis da 5.000 dollari di montepremi intitolato alla memoria del Cavalier Attilio Camozzi. Il programma è iniziato alle 9 di mattina con le partite della categoria quad, che raggruppa gli atleti che, oltre agli arti inferiori, presentano una disabilità anche a uno o a entrambi gli arti superiori. Tra gli otto iscritti si sono subito distinti i tre tennisti di casa, a partire da Alberto Saja, prima testa di serie, numero 25 del ranking e campione in carica. Il quarantanovenne di Villanuova sul Clisi ha superato a pieni voti l’esame Massimo Girardello, così come Mariagrazia Lumini (numero 2 di un tabellone che unisce uomini e donne) ha avuto ragione dello spagnolo Job Brenlla. Poco più tardi Ivano Boriva ha battuto la francese Sophie Fraioli, portando a tre (su tre) i tesserati Active Sport alle semifinali. L’intruso, se così si può dire, sarà il britannico Oliver Cox, vincente con un doppio 6-2 su Davide Giozet.

È partito dai trentaduesimi, invece, il tabellone di singolare maschile. Tutti in campo a giocarsi primo turno e, per i vincitori, ottavi di finale, con le temperature (non solo atmosferiche) che si sono alzate di ora in ora. Il presidente di Active Sport, Marco Colombo, ha dovuto arrendersi al forte polacco Kruszelnicki, mentre si è fermato al primo turno anche il numero 8 Edgar Scalvini, uno dei giocatori di punta proprio di Active Sport, battuto dai tagli mancini di Mike Denayer. Decisivo il finale di primo set: sul 5-5 il belga si è trovato 0-30 nel proprio turno di servizio, ma ha infilato un parziale di 8 punti a 1 che gli ha dato il 7-5, e poi è scappato via nel secondo chiuso 6-2. La partita più combattuta del primo turno è stata un’altra sfida Italia-Francia, quella tra Luca Arca e Yoann Quilliou (sesta testa di serie), chiusa 6-1 5-7 6-4 in favore dell’ex numero 1 italiano. A proposito di ex stelle tricolore, il Camozzi Open e Active Sport hanno riabbracciato Fabian Mazzei, assente da anni dalla scena internazionale dopo essere stato il riferimento a livello italiano per oltre due decenni. Il bolognese ha dimostrato di non aver perso il tocco: a farne le spese lo svizzero Matthias Huerlimann. Da venerdì si aggiungeranno i tabelloni di doppio maschile, femminile e quad, oltre ai tornei consolation per gli eliminati al primo turno di ogni categoria.

RISULTATI

Singolare maschile Open. Ottavi di finale: [3] Andrew Penney (Gbr) b. Ivan Tratter 6-1 6-3. Da completare: Francesco Felici (Ita) vs. [2] Martin Legner (Aut), [4] Anto Joskic (Cro) vs. Fabian Mazzei (Ita), [1] Josef Riegler (Aut) vs. Marco Pincella (Ita), Luca Arca (Ita) vs. Salvatore Vasta (Ita), Constantin Mircea (Rou) vs. [5] Lhaj Boukartacha (Mar), Giovanni Zeni (Ita) vs. Mike Denayer (Bel), [7] Tadeusz Kruszelnicki (Pol) vs. Said Himam (Mar). Primo turno: Francesco Felici (Ita) b. Roger Baumann (Sui) 6-0 6-3, Salvatore Vasta (Ita) b. Roberto Baroni (Ita) 6-0 6-1, [7] Tadeusz Kruszelnicki (Pol) b. Marco Colombo (Ita) 6-0 6-0, Ivan Tratter (Ita) b. Luca Spano (Ita) 6-2 2-6 6-0, Giovanni Zeni (Ita) b. Velislav Velchev (Bul) 6-1 6-0, Marco Pincella (Ita) b. Lorenzo Degl’Innocenti (Ita) 6-2 6-2, [5] Lhaj Boukartacha (Mar) b. Pasquale Greco (Ita) 6-1 6-2, Mike Denayer (Bel) b. [8] Edgar Scalvini (Ita) 7-5 6-2, Said Himam (Mar) b. Devin Yves Rueesch (Sui) 6-0 6-1, Constantin Mircea (Rou) b. Mauro Curioni (Ita) 6-2 6-2, [4] Anto Joskic (Cro) b. Rocco Brando (Ita) 6-1 6-0, Fabian Mazzei (Ita) b. Matthias Huerlimann (Sui) 6-1 6-2, Luca Arca (Ita) b. [6] Yoann Quilliou (Fra) 6-1 5-7 6-4.

Singolare femminile Open. Ottavi di finale: Silvia Morotti (Ita) b. Vanessa Ricci (Ita) 6-3 6-2, Sabina Czauz (Usa) b. Maria Paolo Tolu (Ita) 6-0 6-1, Vanessa Jenewein (Aut) b. Roberta Faccoli (Ita) 6-1 6-1.

Singolare maschile quad. Quarti di finale: [1] Alberto Saja (Ita) b. Massimo Girardello (Ita) 6-0 6-1, [2] Mariagrazia Lumini (Ita) b. Job Brenlla (Esp) 6-2 6-0, Oliver Cox (Gbr) b. Davide Giozet (Ita) 6-2 6-2, Ivano Boriva (Ita) b. Sophie Fraioli (Fra) 6-2 6-3.

