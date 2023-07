Sabato di tennis e musica al Camozzi Open: Saja cerca la doppietta nei Quad

Entrano nel vivo i singolari, si affacciano sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 di via Signorini i doppi. Procede spedita la nona edizione del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, il torneo Itf di wheelchair tennis organizzato da Active Sport, che terminerà il suo percorso con le finali maschili di domenica mattina. La maggior parte dei tabelloni si completeranno tuttavia nella giornata di sabato, nella quale le partite di tennis in carrozzina si alterneranno alle esibizioni degli artisti emergenti di GNE Records di Giancarlo Prandelli (attesi on stage Edson, Peripezie, Futura e Richi Sweet). Musica fresca e di qualità pronta ad alzare ulteriormente il volume della manifestazione. La giornata di venerdì è stata caratterizzata dall’apertura dei tabelloni di doppio (maschile, femminile, quad) e di quelli di consolazione, garantiti agli atleti usciti al primo turno delle rispettive categorie. Contestualmente, il torneo internazionale ha continuato ad aggiungere argomenti tecnici. Di prima mattina si sono scelti i finalisti della categoria singolare Quad. Poche sorprese per la vittoria di Alberto Saja su Ivano Boriva nel derby interno di Active Sport: la testa di serie numero uno e atleta di casa torna a giocarsi il titolo a distanza di un anno. Per confermarsi dovrà però fare attenzione al sedicenne Oliver Cox, praticamente perfetto nella sfida contro Mariagrazia Lumini.

Britannico di Watchfield, Cox è del 31 dicembre 2006 e gioca a tennis da quando ha nove anni, grazie alla passione maturata per Andy Lapthorne, connazionale vincitore di 16 Slam fra singolare e doppio. Il talento di Oliver è stato scovato dalla Federazione inglese nel 2020, quando lo selezionò per il progetto nazionale per lo sviluppo tecnico ed educativo riservato ai migliori prospetti d’Oltremanica. Cox ha appena imboccato la sua strada nel wheelchair tennis, ma sabato può già ottenere un clamoroso riconoscimento, dovesse invertire il pronostico nel testa a testa con Saja. Il bresciano è in finale anche in doppio: insieme al mentore Ivano Boriva sfida Cox/Fraioli. Il venerdì del Camozzi Open ha riservato anche grosse sorprese: fuori la numero uno femminile Marianna Lauro, superata in due set dalla francese Ksenia Chasteau, e anche la numero due Yuma Takamuro, battuta in tre set dalla campionessa in carica Angela Grosswiler. Nel maschile due italiani in semifinale: il sardo Luca Arca e il redivivo Fabian Mazzei, tornato alle gare ufficiali dopo anni di stop. Per il primo ci sarà sabato il numero uno del seeding Riegler, per il secondo il veterano polacco Tadeusz Kruszelnicki, a segno per 6-2 6-4 sul plurititolato austriaco Martin Legner, vincitore in carriera di oltre 300 trofei internazionali. Sabato, a Brescia, giornata intensa: si parte con le finali dei quad, seguite da quelle femminili (prima singolare e poi doppio in entrambi i casi). Contemporaneamente andranno a esaurirsi i match di consolazione e si decideranno i finalisti dei tabelloni maschili Open di singolare e doppio.

RISULTATI

Singolare maschile Open. Quarti di finale: Josef Riegler (Aut) b. Mike Denayer (Bel) 6-4 6-3, Luca Arca (Ita) b. Andrew Penney (Gbr) 2-6 6-1 6-4, Fabian Mazzei (Ita) b. Lhaj Boukartacha (Mar) 6-4 2-6 6-2, Tadeusz Kruszelnicki (Pol) b. Martin Legner (Aut) 6-2 6-4.

Singolare maschile consolation. Semifinali: Rocco Brando (Ita) b. Lorenzo Degl’Innocenti (Ita) 7-5 5-7 10/7, Luca Spano (Ita) b. Edgar Andres Scalvini Lozano (Ita) 5-7 6-1 11/9. Quarti di finale: Edgar Andres Scalvini Lozano (Ita) b. Roger Baumann (Sui) 6-3 5-7 10/5, Luca Spano (Ita) b. Velislav Velchev (Bul) 6-0 6-0, Lorenzo Degl’Innocenti (Ita) b. Roberto Baroni (Ita) 6-2 6-3, Rocco Brando (Ita) b. Matthias Huerlimann (Sui) 7-6(10) 6-3.

Singolare femminile Open. Semifinali: Angela Grosswiler (Sui) b. Yuma Takamuro (Jpn) 6-0 3-6 6-1, Ksenia Chasteau (Fra) b. Marianna Lauro (Ita) 6-1 6-3.

Singolare femminile consolation. Semifinali: Vanessa Ricci (Ita) b. Cristina Deac (Rou) 6-1 6-2, Maria Paola Tolu (Ita) b. Roberta Faccoli (Ita) 6-1 6-1.

Singolare quad Open. Semifinali: Alberto Saja (Ita) b. Ivano Boriva (Ita) 6-2 6-0, Oliver Cox (Gbr) b. Mariagrazia Lumini (Ita) 6-0 6-1.

Singolare quad consolation. Semifinali: Job Brenlla (Esp) b. Massimo Girardello (Ita) 6-4 7-5, Sophie Fraioli (Fra) b. Davide Giozet (Ita) 2-6 6-3 10/4.

Doppio maschile Open. Ottavi di finale: Riegler/Tratter (Aut/Ita) b. Colombo/Mazzei (Ita) 6-1 6-0, Felici/Zeni (Ita) b. Baumann/Huerlimann (Sui) 6-2 6-4. Da completare: Baroni/Brando (Ita) vs. Curioni/Mircea (Ita/Rou), Rueesch/Velchev (Sui/Bul) vs. Scalvini Lozano/Vasta (Ita), Pincella/Spano (Ita) vs. Boukartacha/Himam (Mar), Arca/Joskic (Ita/Cro) vs. Degl’Innocenti/Greco (Ita).

Doppio femminile Open. Quarti di finale: Lauro/Morotti (Ita) b. Deac/Tolu (Rou/Ita) 6-0 6-1.

Doppio quad Open. Semifinali: Boriva/Saja (Ita) b. Giozet/Girardello (Ita) 6-4 6-1, Cox/Fraioli (Gbr/Fra) b. Brenlla/Lumini (Esp/Ita) 6-3 4-6 10/6.

