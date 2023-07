Camozzi Open al via. Da domani in campo i big del tennis in carrozzina

Scatta domani la nona edizione del Camozzi Open, tappa tra le più importanti del calendario internazionale Itf di wheelchair tennis in Italia. Al Tennis Forza e Costanza di Brescia (campi di via Signorini) si gioca fino a domenica 16 luglio, con 5.000 dollari di montepremi e dedica alla memoria del Cavalier Attilio Camozzi, che insieme alla famiglia ha sempre sostenuto con entusiasmo, passione e semplicità le attività di Active Sport. In campo subito per il primo turno tutti i migliori, sia tra gli uomini sia tra le donne sia tra i quad, a partire dalle ore 8.30 (ingresso gratuito). Tra loro, l’austriaco Josef Riegler, numero 41 del mondo, seguito dal connazionale Martin Legner (348 titoli vinti in carriera, compresa una doppietta nell’edizione 2022 del Camozzi Open); il polacco Tadeusz Kruszelnicki (che a Brescia ha vinto due volte, 2016 e 2017) e il padrone di casa Edgar Scalvini. Nel femminile guida la pattuglia delle papabili vincitrici l’azzurra Marianna Lauro, mentre tra i quad il favorito numero 1 è il bresciano Alberto Saja che dovrà difendere il titolo della passata edizione. Il Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi sarà come ogni anno una preziosa occasione per promuovere i numerosi progetti sociali targati Active Sport. Fra questi, da sottolineare la collaborazione con GNE Records di Giancarlo Prandelli: durante il torneo saranno infatti presenti alcuni artisti emergenti (Edson, Peripezie, Futura e Richi Sweet), per mandare un segnale tangibile di come sport e musica rappresentino un binomio di unione e promozione di valori come passione, condivisione, solidarietà, inclusione, coraggio e forza di volontà, in particolare fra i giovani.

