Festa promozione per il Tennis Club Cagliari: le ragazze riconquistano la Serie A1

Al termine di un lungo inseguimento le ragazze del Tennis Club Cagliari ce l’hanno fatta: grazie al successo per 3-1 contro il Tennis Club Genova 1893 nella gara di ritorno dei play-off di Serie A2, il team capitanato da Martin Vassallo Arguello e Candela Bugnon si è guadagnato la promozione per il 2024 nel massimo campionato nazionale. Il 2-2 di sette giorni prima a Cagliari aveva lasciato apertissima la contesa, e nella Città della Lanterna le ragazze sono state ancora più forti, conquistando un (meritato) traguardo che vale ancora di più, figlio di un progetto che, tramite i campionati a squadre, punta alla valorizzazione del vivaio. La stagione era già più che soddisfacente indipendentemente dall’esito dei play-off, ma è stata impreziosita dal ritorno in A1, conquistato da un gruppo che sin dalla prima giornata ha saputo incarnare a pieno lo spirito del club. E fa doppiamente piacere che la grande protagonista della trasferta in Liguria sia stata la giocatrice del vivaio Barbara Dessolis, vincente prima in singolare (6-4 6-3 dopo oltre 2 ore all’ex top-60 Alberta Brianti, che l’aveva battuta la settimana precedente) e poi nel doppio decisivo insieme a Despina Papamichail, risolto con il punteggio di 6-1 6-4 contro Lucia Bronzetti e Denise Valente. Di Nuria Brancaccio l’altro punto di giornata (6-0 6-1 a Denise Valente nell’incontro inaugurale), ma il merito va diviso anche con le altre componenti del team: Alessandra Mazzola, Marcella Dessolis, Nadia Podoroska e Nadine Keller. Tutte ugualmente preziose perché è stato un successo di squadra, figlio anche del lavoro svolto al club fra un incontro e l’altro.

“Finalmente – ha detto capitan Martin Vassallo Arguello – siamo riusciti a riportare il Tennis Club Cagliari dove merita di stare, cioè nel massimo campionato nazionale. Da qualche anno arrivavamo vicini alla promozione senza riuscire a conquistarla, mentre stavolta ce l’abbiamo fatta vincendo una doppia sfida contro un’avversaria davvero forte, in grado di schierare una delle migliori giocatrici d’Italia (Lucia Bronzetti, ndr). Sono stati due incontri molto combattuti ma sempre all’insegna del rispetto, dentro e fuori dal campo. È stata una festa, e di questo siamo felici. Come siamo felici dell’impegno mostrato dalle ragazze lungo l’intera stagione: sono sempre state tutte estremamente disponibili e in alcuni casi hanno dovuto fare sforzi enormi per esserci, mettendo gli impegni di squadra davanti al proprio calendario individuale. Questo ci rende ancora più orgogliosi del risultato ottenuto, perché dimostra quanto il team sia serio e unito. Lungo tutto il campionato la squadra ha rappresentato i valori che ci stiamo impegnando a trasmettere quotidianamente, all’interno del club e del progetto che stiamo sviluppando. Serietà e professionalità sono state sempre al primo posto”. Una promozione in Serie A1 si conquista anche così.

RISULTATI

Play-off promozione, turno decisivo – Gara di ritorno (andata 2-2)

Tennis Club Genova 1893 – Tennis Club Cagliari “A” 1-3

Nuria Brancaccio (C) b. Denise Valente (G) 6-0 6-1, Lucia Bronzetti (G) b. Despina Papamichail (C) 6-0 6-3, Barbara Dessolis (C) b. Alberta Brianti (G) 6-4 6-3, Dessolis/Papamichail (C) b. Bronzetti/Valente (G) 6-1 6-4.

