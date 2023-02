Il “quarta” BNL è una festa per il vivaio: tre titoli su quattro vanno ai giovani del Tc Crema

C’erano oltre 110 giocatori da tutta la provincia di Cremona, giunti in via del Fante col sogno di arrivare a calcare i campi del Foro Italico, eppure la tappa provinciale di quarta categoria delle pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia, organizzata dal Tennis Club Crema, si è trasformata in una festa per i padroni di casa, capaci di aggiudicarsi tre titoli su quattro e conquistare così la qualificazione per la fase regionale. Al termine di una domenica di fuoco il sorriso più grande era sul volto di Francesco Longhino, cremasco doc che era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le attese, stravincendo sia in singolare sia nel doppio. Nel tabellone individuale, che contava 67 partecipanti, il giovane del Tennis Club Crema ha giocato a un ritmo insostenibile per tutti i rivali, lasciando per strada solamente tre game in tre incontri e vincendo per 6-0 6-1 la finale contro Paolo Bocchi, protagonista di un grande torneo ma disarmato dalla superiorità di un Longhino che in mattinata aveva già intascato il primo titolo, imponendosi nel doppio insieme al compagno di club Filippo Chiappa. Anche in questo caso la corsa al successo è stata una formalità o quasi, con tre incontri vinti senza alcuna difficoltà, compresa la finale risolta con un doppio 6-1 contro Dean Lacchinelli e Gianluca Gorlani. Questi ultimi si consolano comunque con la qualificazione per la fase regionale del percorso, prevista dal 25 marzo al 9 aprile al Gfg Sport di Peschiera Borromeo. Insieme a loro Longhino (singolare e doppio), Chiappa, il finalista del singolare Bocchi e anche Ivan Fusari, che nella finale per il terzo posto ha superato Ettore Valentini.

A portare il Tc Crema nella fase regionale femminile, prevista nelle stesse date dell’evento maschile ma al Centro Tennis Carpenedolo (provincia di Brescia), ci sarà invece Sofia Zanotti, under 14 che – proprio come Longhino – è letteralmente nata nel vivaio del club. Lui, infatti, è figlio di Daniela Russino, lei di Armando Zanotti, entrambi maestri del Tc Crema. Partita nel ruolo di favorita numero uno, la giovane si è confermata la più forte vincendo tre match senza cedere un set. Dopo i successi contro Cottarelli e Fontana, in finale ha sconfitto per 7-5 6-1 la numero due del seeding Alessia Miceli. Un successo che le ha permesso di riscattarsi dopo la sconfitta subita nella finale del doppio giocata in mattinata, quando insieme alla compagna di allenamenti Guia Mombelli si è arresa al fotofinish alle rivali Alessia Rapuzzi e Valeria Romeo, passate in rimonta con il punteggio di 1-6 6-2 10/7. Una sconfitta dolorosa perché nel doppio femminile l’accesso alla fase regionale era previsto solamente per le vincitrici (il quorum è stabilito in base al numero delle iscritte), ma la giovane del Tc Crema a Carpenedolo ci andrà comunque da singolarista, così come l’avversaria sconfitta in finale. Spetterà a loro il compito di rappresentare la provincia di Cremona, con l’obiettivo di portarla fino ai campi del Foro Italico per il Master nazionale di quarta categoria.

RISULTATI

Singolare maschile – Semifinali: Longhino b. Fusari 6-2 6-0, Bocchi b. Valentini 3-6 6-1 10/8. Finale: Longhino b. Bocchi 6-0 6-1. Spareggio 3° posto: Fusari b. Valentini 6-2 6-2.

Singolare femminile – Semifinali: Zanotti b. Fontana 6-3 6-2, Miceli b. Gropososila 7-5 6-4. Finale: Zanotti b. Miceli 7-5 6-1.

Doppio maschile – Finale: Chiappa/Longhino b. Gorlani/Lacchinelli 6-1 6-1.

Doppio femminile – Finale: Rapuzzi/Romeo b. Mombelli/Zanotti 1-6 6-2 10/7.

