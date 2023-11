Il Tc Cagliari “A” chiude con un pareggio: fra sette giorni sfida Beinasco nella prima dei play-off

Un pizzico di rammarico c’è, perché – in virtù del primo passo falso del Tc Prato, battuto dal Park Tc Genova – il Tennis Club Cagliari “A” avrebbe potuto chiudere al primo posto il Girone 2 del Campionato di Serie A2, e conquistare l’accesso diretto al turno decisivo dei play-off. Invece, il 2-2 casalingo nell’ultima giornata contro le rivali della Tennis Training di Foligno non ha cambiato la situazione delle sarde, che erano già sicure di chiudere almeno al secondo posto e l’hanno legittimato con il quinto risultato utile in sei giornate. Un pareggio di valore perché arrivato schierando due giocatrici del vivaio su tre, ossia le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, alle quali si è aggiunta la new entry stagionale Alessandra Mazzola. Proprio la romagnola ha firmato l’unico punto arrivato nei singolari, battendo per 7-5 6-2 Chiara Girelli, e poi ha spalleggiato Barbara Dessolis (battuta per 6-2 6-4 in singolare da Maria Toma, mentre la sorella ha perso per 3-6 6-4 6-0 contro Giulia Tedesco) alla vittoria nel doppio, conquistato con il punteggio di 6-1 6-3 contro la coppia Tedesco/Toma. Come accennato, il Tc Cagliari “A” era già certo di un posto ai play-off e giocherà il primo turno fra sette giorni, in casa contro le piemontesi del Tennis Beinasco, terze nel Girone 1 della Serie A2 e prossime a scendere di nuovo sui campi di Monte Urpinu ad appena due settimane dalla sfida (vinta) contro l’altra formazione del club sardo. Si giocherà con la formula di sola andata, con in palio il duello contro il Tennis Club Genova 1893, prima nel Girone 1, che fra domenica 3 e domenica 10 dicembre metterà in palio la promozione in Serie A1.

“Questo pareggio – ha detto capitan Martin Vassallo Arguello – è stato un bel modo per chiudere la fase a gironi. Le ragazze hanno lottato dalla prima all’ultima palla, mostrando come sempre grande affiatamento. Siamo felici della qualificazione per i play-off e ora abbiamo di fronte un’intera settimana per preparare la prossima sfida, in modo da arrivare al top. Ma al di là di ciò che verrà, siamo comunque contenti di quanto siamo riusciti a costruire, utilizzando i campionati per far fare esperienza alle nostra giovani”. È invece terminato con una sconfitta, e la conseguente retrocessione in Serie B1, il campionato dell’altra formazione del Tennis Club Cagliari. Il team “B”, capitanato da Stefano Mocci e Carla Lucero, è caduto con il punteggio di 3-1 in provincia di Brescia, sui campi del Tennis Club Lumezzane, in una sfida equilibrata ma favorevole alle padrone di casa. L’unico punto cagliaritano l’ha firmato nel terzo singolare Francesca Mostallino (6-3 6-2 a Sued El Badaoui), ma la sconfitta di Christofi/Zucca nel successivo doppio ha condannato le sarde al settimo e ultimo posto, che significa retrocessione. Tuttavia, dal punto di vista dell’esperienza il loro campionato rimane positivo. E prezioso per crescere ancora.

RISULTATI

Girone 1 – Settima giornata

Tennis Club Lumezzane b. Tennis Club Cagliari “B” 3-1

Chiara Catini (L) b. Beatrice Zucca (C) 6-3 3-6 6-0, Ylena In-Albon (L) b. Eleni Christofi (C) 6-2 6-1, Francesca Mostallino (C) b. Sued El Badaoui (L) 6-3 6-2, In-Albon/El Badaoui (L) b. Christofi/Zucca (C) 6-4 6-3.

RISULTATI

Girone 2 – Settima giornata

Tennis Club Cagliari “A” vs Tennis Training 2-2

Maria Toma (T) b. Barbara Dessolis (C) 6-2 6-4, Alessandra Mazzola (C) b. Chiara Girelli (T) 7-5 6-2, Giulia Tedesco (T) b. Marcella Dessolis (C) 3-6 6-4 6-0, Mazzola/B. Dessolis (C) b. Todesco/Toma (T) 6-1 6-3.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 1

1. Tennis Club Genova 1893, 14 punti

2. Cus Catania, 11 punti

3. Tennis Beinasco, 9 punti

4. Circolo Tennis Bologna, 9 punti

5. Tennis Club Lumezzane, 6 punti

6. Apem Copertino, 3 punti

7. Tennis Club Cagliari “B”, 2 punti

CLASSIFICA FINALE GIRONE 2

1. Tennis Club Prato, 15 punti

2. Tennis Club Cagliari “A”, 13 punti

3. Park Tennis Club, 11 punti

4. Tennis Training, 7 punti

5. Stampa Sporting, 7 punti

6. Club Tennis Ceriano, 2 punti

7. Tennis Club Baratoff, 2 punti

