Il Tc Cagliari “A” torna al successo e resta in testa: 4-0 al Circolo della Stampa Sporting

A sette giorni dalla sconfitta sui campi del Tennis Club Prato, l’obiettivo della formazione “A” del Tennis Club Cagliari era di rialzare la testa. Un traguardo centrato in grande stile, con un successo casalingo per 4-0 contro le torinesi del Circolo della Stampa Sporting che permette alle ragazze di Martin Vassallo Arguello e Candela Bugnon di conservare la vetta della classifica del Girone 2, con tre giornate ancora da disputare prima di play-off e play-out. Un successo di quantità – come racconta il punteggio – e di qualità per il tennis visto a Monte Urpinu, dove ha esordito coi colori del club niente meno che Nadia Podoroska, numero 77 della classifica mondiale Wta e semifinalista al Roland Garros nel 2020. L’argentina classe ‘97 non è riuscita a esprimersi al meglio nel set inaugurale della sua sfida contro la giovane Chiara Fornasieri, ma una volta incamerato il prima parziale al tie-break è scappata via, imponendosi per 7-6 6-1 e dando alle sarde il punto del 2-0. In precedenza, Nuria Brancaccio aveva conquistato il primo punto di giornata battendo per 6-4 6-0 Federica Joe Gardella, mentre in seguito la giocatrice del vivaio Barbara Dessolis ha avuto la meglio per 7-6 4-6 6-4 contro Anna Maria Procacci, chiudendo dopo oltre tre ore e garantendo così il successo al suo team. A senso unico anche il successivo doppio, con la coppia Dessolis/Brancaccio a segno per 6-2 6-1 contro Gardella/Sema per il definitivo 4-0.

“Siamo molto contenti per aver ritrovato la vittoria – il commento di capitan Vassallo Arguello –, ma ancora di più per il weekend vissuto sui nostri campi. Le giocatrici del vivaio hanno avuto l’incredibile opportunità di allenarsi non solo con Nadia Podoroska, ma anche con Nadine Keller e Alessandra Mazzola, ugualmente presenti anche se non schierate. E a loro si è poi aggiunta anche Nuria Brancaccio. Le ragazze iniziano a sentire il Tc Cagliari come casa loro, e questo non può che renderci felici, aprendo opportunità. A tutto ciò si aggiunge un bel successo per 4-0”. Come accennato, la vittoria permette al team di conservare la vetta della classifica del Girone 2, con 9 punti raccolti in quattro giornate. Domenica 29 ottobre la quinta, in trasferta sui campi del Park Tennis Club di Genova, terza forza del girone. Poi, una ventina di giorni di stop: il 5 novembre il campionato sarà fermo, mentre 7 giorni dopo le cagliaritane osserveranno il turno di riposo. Un obbligo toccato invece quest’oggi al team “B”, impegnato nel Girone 1. Le ragazze di Stefano Mocci e Carla Lucero torneranno in campo fra sette giorni, in casa contro il Ct Bologna.

RISULTATI

Girone 2 – Quarta giornata

Tennis Club Cagliari “A” b. Circolo della Stampa Sporting 4-0

Nuria Brancaccio (C) b. Federica Joe Gardella (S) 6-4 6-0, Nadia Podoroska (C) b. Chiara Fornasieri (S) 7-6 6-1, Barbara Dessolis (C) b. Anna Maria Procacci (S) 7-6 4-6 6-4, Dessolis/Brancaccio (C) b. Gardella/Sema (S) 6-2 6-1.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Genova 1893, 8 punti

2. Tennis Beinasco, 5 punti

3. Circolo Tennis Bologna, 5 punti (una partita in meno)

4. Cus Catania, 4 punti (una partita in meno)

5. Tennis Club Lumezzane, 3 punti

6. Tennis Club Cagliari “B”, 2 punti (una partita in meno)

7. Apem Copertino, 2 punti (una partita in meno)

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Cagliari “A”, 9 punti (12-4)

2. Tennis Club Prato, 9 punti (una partita in meno)

3. Park Tennis Club, 7 punti (una partita in meno)

4. Stampa Sporting, 4 punti

5. Tennis Training, 2 punti (una partita in meno)

6. Club Tennis Ceriano, 1 punto

7. Tennis Club Baratoff, 1 punto (una partita in meno)

