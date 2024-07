Il Tennis Club Cagliari ce l’ha fatta: promozione in Serie A2 per la squadra femminile

Al termine di una stagione simile, la promozione in Serie A2 era l’unico traguardo capace di soddisfare le ragazze del Tennis Club Cagliari. Un obiettivo inseguito a lungo e conquistato con pieno merito, grazie alla vittoria nei play-off contro le rivali dell’Associazione Tennistica Piombinese. Il duello prevedeva andata e ritorno, ma per completare l’opera è bastato il 4-0 nella trasferta in Toscana, perché con un passivo durissimo da ribaltare le livornese hanno deciso di non presentarsi a Cagliari per la sfida di ritorno, consegnando il passaggio in A2 alla formazione capitanata da Carla Lucero e Candela Bugnon. Un risultato meritato grazie alle splendide prestazioni fornite domenica dopo domenica, che garantirà al club sardo una seconda squadra femminile nelle divisioni nazionali, dopo quella promossa lo scorso dicembre in A1.

È invece sfumato il sogno promozione della formazione maschile di B1, che dopo il secondo posto nella fase a gironi aveva sconfitto il Tc Treviglio nel primo turno dei play-off, conquistando la sfida decisiva (su andata e ritorno) contro i pavesi dell’Associazione Sportiva Amp. Dopo la sconfitta per 4-2 nella gara d’andata in casa a Cagliari, il team capitanato da Martin Vassallo Arguello e Stefano Mocci si è arreso anche nella sfida di ritorno. Decisivo il 3-1 nei singolari per i lombardi, che ha reso impossibile la rimonta. Tuttavia, malgrado sia sfumato l’obiettivo di salire in Serie A2, la stagione dei cagliaritani rimane molto positiva e carica di esperienze importanti per i giovani del vivaio, ideali per continuare un percorso di crescita che ha nei campionati a squadre uno degli snodi principali.

