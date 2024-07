Il Tennis Club Crema gioisce a metà: ragazze promosse in B2, ragazzi beffati sul più bello

Il sogno di portare in Serie B2 entrambe le squadre di C è stato vivo fino agli ultimi match della gara di ritorno dei play-off promozione, ma purtroppo non si è concretizzato. Tuttavia, il Tennis Club Crema può comunque gioire per il traguardo conquistato dalle ragazze capitanate da Daniela Russino, che dopo una rincorsa lunga anni sono finalmente riuscite a prendersi un posto nelle divisioni nazionali. L’avevano già sfiorato più volte in passato ma si erano sempre dovute accontentare, mentre stavolta la festa è tutta per loro, al termine di un play-off letteralmente dominato contro le rivali del Tennis Club Le Roccette di Mascalucia (Catania). Il 4-0 della gara d’andata a Crema aveva spianato la strada alle lombarde, che sette giorni più tardi in Sicilia non hanno fatto scherzi. Bastava un punto e invece ne sono arrivati due: Eva Segato ha lasciato un solo game a Martina Lo Pumo (6-1 6-0), Martina Tognon ne ha ceduti giusto un paio in più a Rebecca Lo Pumo (6-3 6-0) e di lì a poco è scattata la festa per un traguardo molto importante. Perché nel 2025 permetterà al Tennis Club Crema di vantare due squadre a livello nazionale: quella di Serie A1 che milita da anni ai più alti livelli del tennis a squadre e appunto quella femminile di B2, formata da ragazze giovani che si allenano sui campi del club e che dello spirito di squadra hanno saputo fare il loro punto di forza.

Non è andata altrettanto bene, invece, alla formazione maschile capitanata da Francesco Longhino, comunque autrice di una stagione da ricordare. È mancata la ciliegina sulla torta e nei prossimi giorni prevarrà la delusione, ma l’amaro in bocca è comunque destinato a lasciar spazio alla consapevolezza di aver giocato uno splendido campionato. Dopo il 3-3 della gara d’andata al Circolo Tennis “I Campetti” di Nardò (Lecce), i giovani del Tc Crema si sono arresi per 4-2 nella sfida di ritorno in casa, in un duello da subito favorevole alla formazione pugliese, in vantaggio con le vittorie del ceco Filip Duda su Leonardo Cattaneo e di Mattia Leo su Gabriele Datei. Poi, Andrea Bonfadini ha accorciato le distanze battendo in due set Giovanni Dell’Atti, ma i rivali hanno comunque chiuso i singolari in vantaggio (3-1) grazie alla vittoria di Marco De Pascalis contro Marco Ricci. Un distacco che si è rivelato determinante, perché nel successivo doppio la coppia Duda/Leo si è dimostrata troppo forte per Cattaneo/Nava (6-2 6-4 lo score), conquistando il punto decisivo prima del definitivo 2-4 firmato da Bonfadini/Pezzotta, a risultato finale ormai deciso. Un esito che fa male ma non cambia la qualità della stagione dei cremaschi: ci riproveranno nel 2025, con ancora più fame e motivazioni.

Serie C femminile – Gara di ritorno play-off nazionale

Tennis Club Le Roccette – Tennis Club Crema 0-2 (andata: 4-0 per Crema)

Eva Segato (C) b. Martina Lo Pumo (R) 6-1 6-0, Martina Tognon (C) b. Rebecca Lo Pumo (R) 6-3 6-0.

Serie C maschile – Gara di ritorno play-off nazionale

Tennis Club Crema – Circolo Tennis “I Campetti” 2-4 (andata: 3-3)

Filip Duda (Ca) b. Leonardo Cattaneo (Cr) 6-1 6-1, Mattia Leo (Ca) b. Gabriele Datei (Cr) 2-6 6-2 6-4, Andrea Bonfadini (Cr) b. Giovanni Dell’Atti (Ca) 6-4 6-3, Marco De Pascalis (Ca) b. Marco Ricci (Cr) 6-4 6-3, Duda/Leo (Ca) b. Cattaneo/Nava (Cr) 6-2 6-4, Bonfadini/Pezzotta (Cr) b. Dell’Atti/De Pascalis (Ca) 6-4 5-2 ritiro.

