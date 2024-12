In archivio un’annata super, ma il Milanino Sporting Club guarda già avanti: “Pronti per un 2025 di fuoco”

I ragazzi crescono, i numeri e le attività aumentano, e le ambizioni si fanno sempre più importanti. È la sintesi del 2024 del Milanino Sporting Club di Villanuova sul Clisi, che negli ultimi mesi ha vissuto uno sviluppo importantissimo, in particolare con l’atteso lancio della Milanino Academy costruita per formare i talenti di oggi e domani. “I primi tre mesi di Academy – dice il tecnico nazionale Simon Flood, responsabile del progetto – sono andati molto bene. Oggi chi si rivolge a noi trova una proposta completa, con tennis, preparazione atletica con Matteo Trovati e tre preparatori in loco, preparazione mentale con la dott.ssa Stefania Franzoni, e la parte fisioterapica coordinata da Marco Morelli. Stiamo lavorando bene e i risultati lo dimostrano”. Già, perché nell’ultimo aggiornamento alle classifiche nazionali Fitp sono ben cinque gli atleti del Milanino in seconda categoria. C’è Francesco Testori, più un quartetto di giovani di belle speranze che stanno facendo sempre più strada: Nicole Scalvini, Viola Keller, Viola Cucchi ed Eleonora Cucchi. E anche il giovanissimo Lorenzo Burato, classe 2013, si è confermato fra i migliori under 11 d’Italia, con tanto di finale (persa per un soffio) nel Master finale del circuito Road to Torino, il più importante del panorama nazionale per la sua categoria. “Ma i talenti in crescita – aggiunge Flood – sono anche tanti altri, e presto se ne aggiungeranno di nuovi. Inseriremo nel percorso dell’Academy anche dei ragazzini classe 2014, pronti a incrementare il loro impegno nel tennis iniziando un percorso improntato verso l’agonismo”.

Le prospettive per il 2025, dunque, non potrebbero essere migliori. Il club del presidente Nico Maietta si prepara a un’annata di fuoco: sarà aperto per 52 settimane, con varie attività anche nel periodo estivo (come le settimane di stage) e l’obiettivo di organizzare nuovamente delle clinic con ospiti di lusso come lo sono stati Andreas Seppi e Paolo Lorenzi, finalizzate alla crescita sportiva dei ragazzi e dell’ambiente in generale. Verranno confermati anche i due tornei di punta della struttura: il Trofeo Lineastile, Open maschile in primavera, e il Trofeo Castrini Impianti, seconda categoria maschile e femminile a fine estate. Ma il focus sarà anche altrove, con i primi impegni internazionali dei ragazzi e l’obiettivo di fare sempre meglio nelle competizioni a squadre, fonte di varie soddisfazioni nella stagione che va terminando. “Nel 2025 – dice ancora Flood – alcuni dei ragazzi dell’Academy si affacceranno per la prima volta ai tornei internazionali, nel circuito Itf juniores. Sarà una bella sfida anche per noi, che cercheremo di accompagnarli nelle trasferte e fornirgli gli strumenti necessari per raggiungere i loro obiettivi. Quanto alle squadre, in virtù della promozione di due formazioni femminili dalla D2 alla D1, mescoleremo i team con l’obiettivo di formarne uno in grado di puntare alla Serie C e un altro pensato per far fare esperienza alle ragazze. Ma anche nel maschile abbiamo due squadre affiatate che dopo le promozioni del 2024 possono puntare a salire ancora di categoria. Cercheremo di migliorarci a 360 gradi”.

Leggi anche: