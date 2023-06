MXP Tennis Academy seleziona i giocatori di domani: in arrivo una settimana di provini per gli under

Nel comunicare la nascita della nuova collaborazione col Quanta Club, i responsabili della MXP Tennis Academy avevano annunciato l’intenzione di fare le cose in grande, proponendo da subito progetti di spessore. Un’intenzione già confermata da fatti, con l’imminente arrivo di una prima iniziativa comune che si annuncia molto molto interessante. Da lunedì 10 a venerdì 14 luglio, sui campi del centro milanese, si svolgerà una settimana di provini e allenamenti, attraverso i quali i tecnici MXP – guidati da Fabio Chiappini e Marco Brigo – andranno a selezionare gli otto giocatori under che avranno diritto di accedere da settembre al programma full-time. “È una delle novità rese possibili dal nuovo progetto – dice Brigo, direttore sportivo -, con un settore dedicato all’attività a tempo pieno per under 18, 16 e 14. Puntiamo a trovare atleti validi coi quali lavorare la prossima stagione, ma per poter tenere alta la qualità del servizio non possiamo permetterci di accogliere più di otto ragazzi. Da qui la scelta di svolgere una settimana di provini”. Una possibilità esclusiva e affascinante, che metterà il merito al primo posto e promette di offrire la possibilità di accedere a un percorso di alto livello, a fianco di giocatori professionisti. “Naturalmente – dice ancora Brigo – il progetto è indirizzato a quei ragazzi, dagli under 14 agli under 18, che intendono provare a diventare in futuro dei giocatori di tennis, e quindi si apprestano a svolgere una attività a tempo pieno, fra allenamenti e impegni nazionali e internazionali”.

La settimana di provini sarà la prima grande novità proposta dalla “joint venture” MXP-Quanta Club, ma altre ne seguiranno e nel frattempo l’Academy nata nel Varesotto e da poco allargata a Milano si è già impreziosita di una figura tecnica molto importante. Lo staff ha infatti accolto l’ingresso di Alessandro Petrone, 32enne milanese coach del numero 5 d’Italia Matteo Arnaldi (da lui traghettato nei primi 80 giocatori del mondo), che lavorerà come consulente tecnico di MXP per l’Academy e i giocatori professionisti. “Per una quindicina di settimane all’anno – dice ancora Brigo – Alessandro sarà con noi, operativo alla base, e ci affiancherà nel lavoro quotidiano con i giocatori professionisti e anche con gli otto ragazzi del progetto full-time rivolto ai giovani, che saranno seguiti da noi con la sua consulenza. Per MXP si tratta di un innesto molto importante dal punto di vista tecnico, ma altri ne arriveranno da qui in poi”. Passi avanti necessari per costruire un team di lavoro sempre più ricco e strutturato, in grado di soddisfare esigenze ogni giorno più importanti.

