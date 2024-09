Nuovi campi e l’entusiasmo di sempre: il Tennis Club Lumezzane si prepara alla Serie A2

All’inizio del Campionato nazionale femminile di Serie A2 manca un mese, ma al Tennis Club Lumezzane fervono già i preparativi. Sabato 7 settembre alle ore 17 si terrà l’inaugurazione dei nuovi campi da tennis coperti del club bresciano: un’occasione imperdibile per gli appassionati, seguita da un buffet aperto a tutti i presenti, per celebrare insieme alla comunità un passo importante nella storia sportiva di Lumezzane. E proprio quei campi sintetici, da domenica 6 ottobre, verranno poi calcati dalle giocatrici della più importante manifestazione a squadre d’Italia. Il Tc Lumezzane, inserito nel Girone 1, esordirà in casa contro il Circolo Tennis Bologna; a seguire, il calendario prevede un’impegnativa trasferta contro il Tennis Club Genova 1893, il 13 ottobre. Le partite continueranno con una serie di confronti che porteranno il club della Valgobbia a misurarsi con il Circolo Tennis Giotto di Arezzo, la Tennis Training di Foligno, il Circolo Tennis Eur di Roma e lo Sport Club Nuova Casale, per poi osservare il proprio turno di riposo all’ultima giornata, domenica 17 novembre.

Il Tennis Club Lumezzane si presenterà ai nastri di partenza con una rosa solida e ambiziosa, pronta a dare battaglia su ogni campo. A guidare la squadra sarà la svizzera Ylena In-Albon (classifica 1.8), colonna portante della formazione ormai da parecchi anni. A supportarla ci saranno le azzurre Anastasia Piangerelli (2.1) e Chiara Catini (2.3), mentre una delle novità più attese della stagione è l’arrivo dell’ucraina Katarina Zavatska (2.3), giocatrice che gli appassionati bresciani conoscono molto bene in quanto vincitrice delle ultime due edizioni degli Internazionali femminili di Brescia, al Tennis Forza e Costanza. A completare la squadra ci saranno Rubina De Ponti (2.5), prodotto del vivaio, la russa Ekaterina Kislitsyna (2.5) e Sued El Badaoui (3.3), anche lei del vivaio di Lumezzane. Con questo mix di esperienza e gioventù, il Tennis Club Lumezzane si prepara ad affrontare un campionato competitivo e avvincente, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Calendario Girone 1

6 ottobre: Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Bologna

13 ottobre: Tennis Club Genova 1893 – Tennis Club Lumezzane

20 ottobre: Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Giotto Arezzo

27 ottobre: Tennis Training Foligno – Tennis Club Lumezzane

3 novembre: Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Eur Roma

10 novembre: Sport Club Nuova Casale – Tennis Club Lumezzane

17 novembre: giornata di riposo

La rosa del Tc Lumezzane

Ylena In-Albon (1.8, Svizzera), Anastasia Piangerelli (2.1), Chiara Catini (2.3), Katarina Zavatska (2.3, Ucraina), Rubina Marta De Ponti (2.5, vivaio), Ekaterina Kislitsyna (2.5, Russia), Sued El Badaoui (3.3, vivaio).

La formula del Campionato di Serie A2 femminile

Alla Serie A2 femminile sono iscritte 14 squadre divise in due gironi da sette ciascuno. Per la promozione in A1, le prime classificate di ogni girone disputano un incontro con formula di andata e ritorno (ritorno in casa della prima classificata) contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate (incontro in casa della seconda classificata). Le squadre quarte e quinte classificate nei gironi mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie A2 nel 2025. Le squadre seste e settime classificate giocano un tabellone sorteggiato di play-out per evitare la retrocessione in B1.

