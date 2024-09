Serie A1, ecco il calendario: dal 6 ottobre il Tennis Club Crema in campo per stupire ancora

Raggiungere il massimo campionato nazionale a squadre è già un risultato di grande spessore, giocarlo per 12 anni consecutivi è roba per pochi. Un traguardo che il Tennis Club Crema festeggerà il prossimo 6 ottobre, data del via alla nuova edizione della Serie A1. I ragazzi di capitan Armando Zanotti saranno subito in campo in casa, con l’obiettivo di riprendere il percorso interrotto con un po’ di amarezza lo scorso anno, quando si fermarono in semifinale (la quarta in 11 anni) battuti nella gara di ritorno – dopo il successo all’andata – dai siciliani del Ct Vela Messina, poi vincitori dello scudetto. Confermarsi non sarà facile, perché il Girone 2 si annuncia particolarmente tosto in quanto oltre al Tc Crema annovera proprio i campioni uscenti di Messina e anche i finalisti della passata edizione del Tennis Club Sinalunga (provincia di Siena), oltre che la neopromossa Ata Battisti Trentino. Ma la formazione cremasca (una delle sole due lombarde in A1, donne comprese) parte con discrete ambizioni e per mantenere il trend positivo si presenterà con due rinforzi di livello. Il primo, già ufficializzato a inizio anno, è il friulano Riccardo Bonadio, che ha annunciato il ritiro dal tennis “pro” circa un mese fa ma, risultati recenti alla mano, sa ancora esprimere un grande tennis. Il secondo è il croato Nino Serdarusic, oggi n.462 Atp ma a lungo nei primi 200. Con loro confermato il belga Joris De Loore (numero 211 al mondo) e tutti gli elementi storici del team: un Samuel Vincent Ruggeri in costante crescita, l’olandese Robin Haase, Andrea Arnaboldi, il croato Luka Mikrut e il rumeno Nicholas David Ionel, Lorenzo Bresciani, Leonardo Cattaneo, i veterani Adrian Ungur e Andrey Golubev, più altri giovani del vivaio.

Come detto, la stagione dei cremaschi inizierà domenica 6 ottobre con la prima delle tre sfide casalinghe, contro i toscani di Sinalunga. Seguirà (13 ottobre) la trasferta in Trentino per il duello contro l’Ata Battisti, quindi (in casa, domenica 20) la riedizione della semifinale scudetto dello scorso anno contro il team di Messina. Dal 27 ottobre le gare di ritorno, nello stesso ordine: trasferta a Sinalunga, duello in casa con il team di Trento (3 novembre) e nuova trasferta in Sicilia per chiudere la prima fase (10 novembre). Per accedere alle semifinali scudetto servirà il primo posto in classifica, mentre il secondo garantirà la salvezza diretta. Play-out in caso di terza o quarta posizione. “Ripartiamo da un girone di ferro – dice Stefano Agostino, presidente del Tennis Club Crema –, che comprende tre delle quattro semifinaliste della passata edizione della Serie A1. Come sempre teniamo i piedi per terra, dunque il primo obiettivo sarà la salvezza. La nostra squadra si è rinforzata con due ottimi innesti, ma anche grazie alla crescita dei nostri giovani del vivaio. Come Leonardo Cattaneo, che proprio la scorsa settimana ha conquistato il suo primo punto Atp ed entrerà nel ranking mondiale dei professionisti. Cercheremo di schierare sempre la miglior formazione possibile, sulla base della disponibilità degli atleti, ma anche di puntare sulla forza del gruppo. In passato è stata spesso una delle nostre armi più preziose”.

LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CREMA

Joris De Loore (Bel, 1.10), Riccardo Bonadio (Ita, 1.19), Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 2.1), Luka Mikrut (Cro, 2.1), Nicholas David Ionel (Rou, 2.1), Nino Serdarusic (Cro, 2.1), Robin Haase (Ned, 2.2), Andrea Arnaboldi (Ita, 2.2), Lorenzo Bresciani (Ita, 2.3), Leonardo Cattaneo (Ita, 2.4), Gabriele Datei (Ita, 2.4), Andrey Golubev (Kaz, 2.6), Adrian Ungur (Rou, 2.7), Andrea Bonfadini (Ita, 2.7), Giacomo Nava (Ita, 3.1), Francesco Longhino (Ita, 3.3).

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 6-13-20-27 ottobre, 3-10 novembre.

Play-off e play-out: 17-24 novembre.

Finale: 6-8 dicembre.

Ogni sfida prevede quattro singolari e due doppi.

Accede alle semifinali scudetto la prima classificata di ogni girone. La seconda conquista la salvezza diretta, la terza e la quarta partecipano ad un tabellone di play-out a otto squadre, con un match da vincere (su andata e ritorno) per evitare la retrocessione in Serie A2.

