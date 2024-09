Riparte la Serie A2 del Club Tennis Ceriano, tra conferme e novità

Dopo una scorsa edizione difficile chiusa con la retrocessione in Serie B1, ma seguita dal fortunato ripescaggio di inizio anno, il Club Tennis Ceriano rilancia dal 6 ottobre l’impegno nel Campionato nazionale di Serie A2 femminile. La squadra del presidente Severino Rocco è pronta a scendere in campo per una nuova stagione con tante novità ma anche alcune certezze. Nella rosa del CTC ci sono infatti nuove giocatrici pronte a supportare il nucleo storico del club brianzolo: tra le new entry la spagnola Rosa Vicens Mas, classificata 2.1 e già numero 175 nel ranking Wta; la polacca Maja Chwalinska, anche lei 2.1 e numero 172 al mondo (149 come best ranking); e le azzurre Greta Greco Lucchina (2.3), Carola Cavelli (2.4) e Ilaria Pennati (2.7). Tra le colonne portati del Ct Ceriano confermate Anna Turati (2.3) e Camilla Scala (2.5), mentre in rappresentanza del vivaio del club ci saranno ancora una volta Rachele Zingale (2.5), Maria Aurelia Scotti (2.5) e Martina Morotti (3.1).

Sorteggiato nel girone 2, il CTC esordirà in trasferta domenica 6 ottobre, contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino. Seguiranno le partite in casa contro Apem Copertino il 13 ottobre e Cus Catania il 27 ottobre (intervallate dal turno di riposo). Nella quinta giornata (3 novembre) il club brianzolo affronterà il Tennis Club Parioli a Roma, nella sesta (10 novembre) il duello in casa contro il Tennis Club Prato. Infine, la fase a gironi si concluderà con la trasferta del 17 novembre in Piemonte, per affrontare il Tennis Beinasco. “La Serie A2 presenta due gironi equilibrati – ha commentato il presidente Rocco –, con alcune squadre favorite. Noi partiamo con l’obiettivo di salvarci, ma come sempre avviene nei campionati a squadre dipenderà molto da quali giocatrici si riuscirà a schierare giornata per giornata. La speranza è che i nuovi acquisti riescano a dare manforte alle ragazze che lottano con noi da anni”. Tra un mese la parola al campo.

Calendario Girone 2

6 ottobre: Circolo della Stampa Sporting Torino – Club Tennis Ceriano

13 ottobre: Club Tennis Ceriano – Apem Copertino

20 ottobre: giornata di riposo

27 ottobre: Club Tennis Ceriano – Cus Catania

3 novembre: Tennis Club Parioli Roma – Club Tennis Ceriano

10 novembre: Club Tennis Ceriano – Tennis Club Prato

17 novembre: Tennis Beinasco – Club Tennis Ceriano

La rosa del Club Tennis Ceriano

Rosa Maria Vicens Mas (classificata 2.1, Spagna), Maja Ewa Chwalinska (2.1, Polonia), Anna Turati (2.3), Greta Greco Lucchina (2.3), Carola Cavelli (2.4), Camilla Scala (2.5), Rachele Elisa Zingale (2.5, vivaio), Maria Aurelia Scotti (2.5, vivaio), Ilaria Pennati (2.7), Martina Morotti (3.1, vivaio).

La formula del Campionato di Serie A2 femminile

Alla Serie A2 femminile sono iscritte 14 squadre divise in due gironi da sette ciascuno. Per la promozione in A1, le prime classificate di ogni girone disputano un incontro con formula di andata e ritorno (ritorno in casa della prima classificata) contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate (incontro in casa della seconda classificata). Le squadre quarte e quinte classificate nei gironi mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie A2 nel 2025. Le squadre seste e settime classificate giocano un tabellone sorteggiato di play-out per evitare la retrocessione in B1.

