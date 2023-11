Sarà il Ct Vela Messina l’avversaria della semifinale scudetto: domenica la gara d’andata a Crema

Saranno i siciliani del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, vincitori del Girone 2, gli avversari del Tennis Club Crema nella semifinale del Campionato di Serie A1. È stato deciso dal sorteggio tenuto in mattinata nella sede romana della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha accoppiato i siciliani ai lombardi, così come il Ct Palermo al Tc Sinalunga per l’altra sfida che vale l’accesso alla finale scudetto del 9 e 10 dicembre. La semifinale si giocherà con formula di andata e ritorno, con il primo match previsto per domenica 26 novembre sui campi del Tennis Club Crema e il successivo sette giorni più tardi in Sicilia. In via del Fante arriverà una delle squadre capaci di mettersi ripetutamente in evidenza negli ultimi anni, in particolare con la finale raggiunta nell’edizione 2021, persa contro il New Tennis Torre del Greco. Oltre a uno fra gli stranieri Gerald Melzer e Maxime Janvier, la formazione messinese potrà schierare l’italo-argentino Marco Trungelliti, Julian Ocleppo, i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco (cresciuti nel vivaio del club) e il doppista italo-brasiliano Fernando Romboli. “Fra le tre avversarie che ci potevano capitare – ha detto Armando Zanotti, capitano del Tc Crema – ci è toccata la più ostica, ma non ci lasciamo intimorire dal sorteggio. I nostri ragazzi hanno dimostrato a più riprese il loro valore e sapranno di nuovo vendere cara la pelle”.

Leggi anche: