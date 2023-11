Serie A2, Ceriano beffato nel finale. Tra sette giorni serve un’impresa (quasi) impossibile

Tempo di play-out nel campionato di Serie A2 2023, con il turno di andata tra Club Tennis Ceriano e Circolo Tennis Apem Copertino valevole per la salvezza. La prima delle due sfide che sanciranno quale formazione resterà in Serie A2 anche nella prossima stagione e quale retrocederà in Serie B1 si è giocata in provincia di Lecce. Un primo round che ha sorriso alla formazione di casa, vincente per 3-1, con un match di doppio che ha il sapore di beffa per le giocatrici ospiti. L’inizio di giornata è stato choc per la compagine brianzola: dopo i primi due singolari, il CTC era infatti già sotto per 2-0 con i successi della svizzera Sebastianna Scilipoti (vincitrice nel 2019 del Torneo Avvenire di Milano) su Anna Turati e della rumena Andreea Rosca su Sapfo Sakellaridi. A rimettere in carreggiata il Club Tennis Ceriano, evitando il rischio di una pesante capitolazione che avrebbe potuto compromettere il match di ritorno, ci ha pensato Rachele Zingale grazie alla vittoria su Linda Cagnazzo. La svolta nell’ottavo gioco del secondo set, con la lombarda abile a trovare l’allungo decisivo sul 5-3 rintuzzando il tentativo di rimonta della giocatrice leccese e spianando così la strada verso il primo punto di Ceriano. Per la sfida di doppio, capitan Silverio Basilico ha dato fiducia alla greca Sakellaridi insieme a Maria Aurelia Scotti, opposte alla coppia Scilipoti/Cagnazzo. Nelle prime battute, le giocatrici pugliesi hanno tenuto in mano il pallino del gioco ma la squadra brianzola ha reagito con generosità e cuore trascinando il match al super tie-break che sostituisce negli incontri di coppia il parziale decisivo. Alla fine però, in un confronto al cardiopalma con match point da una parte e dall’altra, l’ha spuntata la squadra leccese per 12 punti a 10.

Tutto si deciderà tra sette giorni con il ritorno al Centro Robur di Saronno che determinerà le sorti di entrambe le squadre. Una sfida senza appello, che il CTC è chiamato a vincere per continuare la sua avventura nella Serie A. Con un successo per 4-0 sarebbe la formazione brianzola a salvarsi, col 3-1 si andrebbe al doppio di spareggio. Una missione quasi impossibile, ma nel tennis tutto può succedere e il pubblico di casa proverà ad accompagnare le ragazze verso quella che sembra un’impresa disperata. “Oggi è stata veramente dura – ha commentato il capitano Silverio Basilico -, sono state tutte partite molto tirate. Il punto di Rachele Zingale ci tiene aggrappati alla Serie A, ci vorrà un po’ di fortuna nel ritorno ma ce la possiamo ancora fare. Purtroppo il match point annullato nel doppio ci ha tagliato le gambe, ma noi ce la metteremo tutta come abbiamo fatto in tutti i match di oggi”.

Serie A2 2023 – Play-out salvezza, turno di andata

Circolo Tennis Apem Copertino – Club Tennis Ceriano 3-1

Sebastianna Scilipoti (A) b. Anna Turati (C) 6-1 3-6 6-2; Andreea Rosca (A) b. Sapfo Sakellaridi (C) 6-4 6-1; Rachele Zingale (C) b. Linda Cagnazzo (A) 7-5 6-3; Scilipoti/Cagnazzo (A) b. Sakellaridi/Scotti (C) 6-4 5-7 12/10.

