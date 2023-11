Che vittoria per il Tc Cagliari: batte Beinasco e vola al turno decisivo dei play-off promozione

Tre ore. È quanto è bastato al Tennis Club Cagliari per conquistare l’accesso al turno decisivo dei play-off del Campionato di Serie A2, che nelle prossime due domeniche metteranno in palio la promozione in A1. La formazione sarda ci arriverà di slancio dopo il gran bel successo per 3-0 ottenuto contro il Tennis Beinasco, un’avversaria ostica che invece sui campi di Monte Urpinu si è dovuta arrendere alla superiorità delle padrone di casa, favorite – e vittoriose – in tutte le sfide. A consegnare il primo punto al Tc Cagliari è stata la campana Nuria Brancaccio, arrivata in Sardegna in extremis ma comunque capace di giocare un grande tennis, che le ha permesso di imporsi per 6-3 7-5 contro Anastasia Grymalska. Più laborioso il raddoppio firmato da Alessandra Mazzola: la romagnola ha ceduto il primo set a Michelle Zmau, ma poi ha cambiato passo e per l’avversaria non c’è più stato scampo, fino al 4-6 6-2 6-1 conclusivo. Senza storia, invece, il terzo singolare, dominato da Barbara Dessolis contro Maria Canavese. La giocatrice del vivaio cagliaritano ha comandato la sfida dall’inizio alla fine, chiudendo per 6-1 6-2 in appena 72 minuti e condannando le rivali alla sconfitta. A quel punto, non è stato disputato il successivo doppio, ininfluente ai fini della qualificazione per il turno decisivo dei play-off.

“Siamo molto contenti per come è andata – ha detto capitan Martin Vassallo Arguello –, e per aver conquistato il turno decisivo per salire in Serie A1. Devo dire grazie alle ragazze: Nuria Brancaccio ha fatto un grande sforzo per arrivare in tempo, mentre Barbara Dessolis ha giocato un ottimo match, dimostrando quanto stia crescendo. Alessandra Mazzola invece, è rimasta ad allenarsi con noi un’intera settimana, offrendo alle nostre giovani del vivaio una preziosa opportunità di confronto. È un orgoglio averle con noi e possiamo affermare che l’obiettivo di avere una squadra in grado di rappresentare la nostra cultura sportiva e la nostra filosofia è stato raggiunto”. Per il ritorno in Serie A1, invece, manca ancora un ostacolo, rappresentato dalla doppia sfida col Tennis Club Genova 1893 (domenica 3 dicembre l’andata a Cagliari, sette giorni dopo il ritorno in Liguria). Un’avversaria di alto spessore, ma il Tc Cagliari ha dimostrato di potersela giocare con tutte. “Ci attende una formazione degna della Serie A1 – dice ancora il capitano –, ma dal canto nostro proveremo a schierare la nostra miglior squadra, in modo da giocarci al massimo ogni opportunità”.

RISULTATI

Play-off promozione Serie A2 – 1° turno

Tennis Club Cagliari “A” b. Tennis Beinasco 3-0

Nuria Brancaccio (C) b. Anastasia Grymalska (B) 6-3 7-5, Alessandra Mazzola (C) b. Michelle Zmau (B) 4-6 6-2 6-1, Barbara Dessolis (C) b. Maria Canavese (B) 6-1 6-2.

Leggi anche: