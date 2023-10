Serie A2, Ceriano crolla in casa contro Park Genova, ora il campionato è in salita

Un solo punto dopo quattro giornate. È questo l’esiguo bottino che il Club Tennis Ceriano è riuscito a racimolare finora in questo campionato di Serie A2 2023. Dopo la sfida odierna persa contro il Park Tennis Club di Genova per 3-1, salgono a tre le sconfitte per la formazione brianzola che adesso rimane fanalino di coda del girone 2 insieme al Tennis Club Baratoff di Pesaro. L’impegno casalingo contro Genova non era senz’altro agevole, tuttavia era l’occasione per agganciare le formazioni di centro classifica e puntare ai play-off, invece il 3-1 rimediato impone calcoli ben diversi. Già dopo i turni singolare, la formazione ligure aveva ipotecato i tre punti con i successi di Cristiana Ferrando su Camilla Scala, Daria Semenistaja su Anna Turati e di Lucrezia Musetti su Maria Aurelia Scotti. Peccato perché il punteggio finale appare troppo severo rispetto ai valori visti in campo con Turati e Scala che hanno perso il secondo set solo al tie-break e con Scotti che ha severamente impegnato l’avversaria in ogni punto. In tanti frangenti, tutti e tre i match avrebbero potuto girare in favore del CTC ma purtroppo non è successo. Il doppio composto da Turati e Scotti regala un punticino che evita solo una sconfitta più pesante.

“Un’altra giornata difficile ma sapevamo di affrontare un avversario tosto – il commento del capitano Silverio Basilico -. Da parte mia, sono molto orgoglioso di questa squadra che ci ha portato due volte allo spareggio per la promozione in Serie A1 e anche oggi le ragazze sono state tutte encomiabili. Speriamo che il punticino ottenuto in doppio sia quello giusto da cui ripartire per raggiungere il nostro obiettivo che adesso è quello di rimanere in Serie A”. Ora arriva una pausa provvidenziale per il CTC che domenica prossima osserverà il proprio turno di riposo e tornerà in campo domenica 12 novembre per la difficile trasferta toscana contro il Tennis Club Prato, mentre la domenica seguente ci sarà quello che rischia di essere uno scontro diretto decisivo, in casa, contro la formazione pesarese in ottica play-out. In ogni caso, dopo una partenza difficile ci sono ancora sei punti in palio che potrebbero rimescolare le carte e gli equilibri del girone, e con la greca Sakellaridi in campo la musica potrebbe cambiare. Inutile però fare troppi calcoli, a questo punto l’unico modo di scongiurare il rischio retrocessione è quello di conquistare il maggior numero di match possibile senza lasciare niente per strada.

RISULTATI

Girone 2 – Quarta giornata

Club Tennis Ceriano – Park Tennis Genova 1-3

Cristiana Ferrando (G) b. Camilla Scala (C) 6-2 7-6(3); Daria Semenistaja (G) b. Anna Turati (C) 6-3 7-6(2); Lucrezia Musetti (G) b. Maria Aurelia Scotti (C) 6-3 7-5; Scotti/Turati (C) b. Semenistaja/Musetti (G) 7-5 7-6(5).

Classifica Girone 2

1. Tennis Club Cagliari “A”, 9 punti

1. Tennis Club Prato, 9 punti (una partita in meno)

3. Park Tennis Club, 7 punti (una partita in meno)

4. Stampa Sporting, 4 punti

5. Tennis Training, 2 punti (una partita in meno)

6. Club Tennis Ceriano, 1 punto

6. Tennis Club Baratoff, 1 punto (una partita in meno)

