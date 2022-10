Serie A2, Ceriano vince e convince in casa contro Catania

Vince e convince il Club Tennis Ceriano in questa seconda giornata del campionato femminile di Serie A2 2022. Dopo il successo all’esordio contro il TC Prato arriva la seconda vittoria consecutiva per la formazione capitanata da Silverio Basilico nel primo match davanti al pubblico di casa. Il 4-0 ottenuto contro la neopromossa Cus Catania rafforza così la vetta del girone. La formazione siciliana era un avversario certamente insidioso che nella prima giornata aveva costretto, un po’ a sorpresa, il CS Plebiscito Padova al pareggio ma sui campi veloci del Centro Robur Saronno la formazione di casa ha dimostrato carattere e determinazione. Una vittoria importante, specie in virtù del successo conquistato ieri dal CT Bologna in casa del Park Tennis Club Genova. Soddisfatto, ovviamente, il capitano cerianese, Silverio Basilico: “È stata molto dura, perché il Cus Catania è davvero una buona squadra, ha un ottimo atteggiamento e lotta sempre. Noi però non siamo da meno, oggi le ragazze sono state davvero brave, perché con questa vittoria siamo già nella condizione di essere abbastanza tranquilli per la permanenza in A2 e poi ti dà la possibilità di giocare con meno pressione le prossime partite”.

Venendo ai match, nel primo incontro Camilla Scala è riuscita a superare Giulia Maria Paternò per 6-4 7-5. La giocatrice del CTC è partita forte e sembrava in controllo, ma l’avversaria è tornata in partita costringendo Scala agli “straordinari”: nel secondo parziale infatti la giocatrice romagnola è stata sotto 5-2 prima della rimonta vincente. Poi è toccato ad Anna Turati che si è imposta su Miriana Tona al terzo set dopo un incontro ricco di capovolgimenti di fronte (2-6 6-1 6-2 il risultato finale). Proprio come il terzo e ultimo singolare, quello che ha regalato il successo finale alla formazione brianzola. Maria Aurelia Scotti ha faticato in avvio di match prima di ribaltare le sorti di un incontro che sembrava segnato e regalare il punto decisivo al CTC che ora può guardare tutti dall’alto al basso in classifica insieme al CT Bologna. Settimana prossima Ceriano sarà in Veneto per la difficile trasferta contro il CS Plebiscito mentre il CT Bologna ospiterà il TC Prato in una terza giornata che potrebbe già essere decisiva per gli equilibri di un raggruppamento dove niente per ora appare scontato. La corsa (a fari spenti) di Ceriano continua.

RISULTATI

Seconda giornata Girone 1

Club Tennis Ceriano b. CUS Catania 4-0

Camilla Scala (Ce) b. Giulia Maria Paternò (Ca) 6-4 7-5; Anna Turati (Ce) b. Miriana Tona (Ca) 2-6 6-1 6-2; Maria Aurelia Scotti (Ce) b. Noemi La Cagnina (Ca) 3-6 6-2 6-2; Scotti/Turati (Ce) b. Tona/Paternò (Ca) 6-1 6-2.

Classifica Girone 1

1. CT Bologna 6 punti

1. CT Ceriano 6 punti

3. CS Plebiscito 4 punti

4. TC Prato 3 punti

5. CUS Catania 1 punto

6. Park Tennis Genova 0 punti

6. Società Canottieri Casale 0 punti

Leggi anche: