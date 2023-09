Serie A2, il V-Team si presenta. Obiettivo salvezza ma con un occhio ai play-off

Mancano ormai pochi giorni al via della nuova stagione di Serie A2, la terza consecutiva nella seconda divisione del campionato nazionale a squadre per i ragazzi del V-Team. Forte di una formazione competitiva che ha già saputo dimostrare il suo valore, domenica 1° ottobre, i lombardi esordiranno davanti al pubblico amico contro gli emiliani del Ct Albinea. Si parte alle 10 sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza. Il direttore tecnico Duvier Medina e il co-capitano Marco Baio, salutato Gianmarco Ferrari, hanno confermato tutti gli altri protagonisti della bella cavalcata del 2022 con la preziosa aggiunta del classe 2001 cresciuto in Brianza Pietro Fellin che, dopo alcuni anni trascorsi negli Usa, sarà a disposizione per affrontare le molte insidie di un girone complicato. “Partiamo dalla fase finale raggiunta la scorsa stagione – racconta Baio – e ci piacerebbe confermare quel risultato ma l’obiettivo primario è quello di salvarci il prima possibile, sempre con un occhio ai play-off promozione”. La ricetta del team brianzolo non cambia: una squadra che si affida all’unione d’intenti di un gruppo ben amalgamato.

La novità più importante per il campionato che sta per partire è probabilmente la conferma della disponibilità di Mathias Bourgue che lo scorso anno, vittima di diversi problemi fisici, non aveva preso parte ai match dei brianzoli e che invece in questa stagione guiderà un team giovane e affiatato contro squadre sulla carta più attrezzate come Santa Margherita Ligure (lo scorso anno imbattuta nel proprio raggruppamento), Vicenza e Nuova Casale. Classe 1994, ex n.140 Atp, il francese alternerà le sue presenze proprio con Fellin (che pur essendo cresciuto a Monza non può essere inserito in squadra come vivaio) e sarà affiancato dal 23enne di Cantù Federico Arnaboldi (n.586 Atp), alla sua seconda stagione tra le fila del V-Team. Completano la formazione, i membri del nucleo storico del V-Team, protagonisti della scalata dalla Serie D fino all’A2, ossia Davide Albertoni e Andrea Borroni. Questi i titolari, che saranno spalleggiati da Alessandro Cima e Alberto Borroni ma soprattutto dai due under 18 che rappresentano il prossimo futuro di questa squadra: il promettente 17enne William Mirarchi e il classe 2006 Gianluca Filoramo, ragazzo che ha mosso i primi passi in Brianza ed è tornato quest’anno nel circolo che lo ha visto crescere: il Tennis Club Villasanta. Un team che, come detto, oltre al valore tecnico dei singoli fonda la sua forza sull’unione del gruppo, una caratteristica capace di fare miracoli nelle scorse stagioni. “La palla è rotonda – conclude il capitano Duvier Medina – e quando si va in campo lo si fa per vincere. Bisognerà essere bravi ad utilizzare al meglio le risorse, schierando ogni domenica la formazione migliore”.

SERIE A2 MASCHILE – LA FORMAZIONE DEL V-TEAM

Mathias Bourgue (Fra, 2.1), Federico Arnaboldi (Ita, 2.1), Pietro Fellin (Ita, 2.3), Davide Albertoni (Ita, 2.4), Andrea Borroni (Ita, 2.4), Gianluca Filoramo (Ita, 2.4 under 18), William Mirarchi (Ita, 2.5, under 18), Alessandro Cima (Ita, 2.7), Alberto Borroni (Ita, 3.4).

CALENDARIO SERIE A2 MASCHILE 2023 – GIRONE 2

Domenica 1° ottobre: V-Team vs Ct Albinea

Domenica 8 ottobre: Tc Baratoff Pesaro vs V-Team

Domenica 15 ottobre: Tennis Comunali Vicenza vs V-Team

Domenica 22 ottobre: riposo

Domenica 29 ottobre: V-Team vs Sport Club Nuova Casale

Domenica 12 novembre: V-Team vs Colle degli Dei Velletri

Domenica 19 novembre: Santa Margherita Ligure vs V-Team

SERIE A2 MASCHILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 1-8-15-22-29 ottobre, 12-19 novembre.

Play-off: 26 novembre (primo turno), 3-10 dicembre (secondo turno andata/ritorno).

Play-out: 26 novembre – 3 dicembre (andata/ritorno).

Ogni sfida prevede quattro singolari e due doppi. Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.

