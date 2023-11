Serie A2, sfortuna Ceriano a Prato. Ora si gioca il tutto per tutto fra sette giorni

Nel momento più difficile della sua storia sportiva recente, il Club Tennis Ceriano ha tirato fuori le unghie e ha messo in campo tanta grinta nella penultima giornata della fase a gironi del Campionato di Serie A2 2023, ma non è bastato per tornare dalla Toscana con qualche punto. Vince 3-1 il Tc Prato, un risultato prevedibile alla vigilia, ma che non “racconta” fino in fondo una sfida combattuta nel corso della quale Ceriano ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna: il nuovo acquisto del CTC Sapfo Sakellaridi è stata costretta al forfait all’inizio del secondo set del match di doppio per un lieve problema fisico che ha indotto il capitano Silverio Basilico ad uno stop precauzionale. E dire che il confronto era iniziato nel migliore dei modi grazie alla solita Anna Turati che, sotto 5-4 nel primo parziale ha ribaltato le sorti della sfida contro Viola Turini andando a conquistare il primo set e poi chiudendo col punteggio di 7-5 6-2. Anche Sakellaridi, dopo un primo set difficile nel quale è riuscita a conquistare un solo gioco, è tornata prepotentemente in partita ritrovando ritmo, colpi e fiducia andando a vincere il secondo parziale al tie-break contro la spagnola Irene Burillo Escorihuela. Ma nel terzo, la giocatrice di Saragozza si è imposta con autorità. Niente da fare nemmeno per Rachele Zingale che, dopo un buon avvio, si è arresa a Beatrice Ricci al termine di un match molto combattuto.

“Questa partita è lo specchio di tutta la stagione: arriviamo a un passo dall’obiettivo e poi ci manca sempre qualcosa per raggiungerlo – ha commentato Basilico -. Oggi poi ci si è messa anche la sfortuna con il lieve infortunio di Sakellaridi e ho preferito non rischiare in vista dell’ultimo match che a questo punto sarà decisivo. Peccato perché sia Sapfo che Rachele sono rimaste in partita fino alla fine nelle loro partite. Ormai la salvezza passa per forza dai play-out perciò settimana prossima contro il Tc Baratoff di Pesaro abbiamo un solo risultato possibile: la vittoria”. Tra sette giorni lo scontro diretto in casa contro le marchigiane (che oggi è stato superato dallo Stampa Sporting) sarà quindi da dentro o fuori. Non è il momento di fare calcoli e nella ultima giornata conterà solo vincere. Appuntamento quindi domenica 19 novembre al Centro Robur di Saronno per l’ultima sfida del girone 2.

RISULTATI

Girone 2 – Sesta giornata

Tc Prato b. Club Tennis Ceriano 3-1

Anna Turati (C) b. Viola Turini (P) 7-5 6-2; Irene Burillo Escorihuela (P) b. Sapfo Sakellaridi (C) 6-1 6-7(5) 6-2; Beatrice Ricci (P) b. Rachele Zingale (C) 6-4 6-4; Burillo Escorihuela/Turini b. Sakellaridi/Scotti (C) 6-2 2-2 rit.

Classifica Girone 2

1. Tc Prato, 15 punti

2. Tc Cagliari “A”, 12 punti

3. Park Tc Genova, 8 punti

4. Circolo della Stampa Sporting, 7 punti (una partita in più)

5. Tennis Training Foligno, 6 punti

6. Ct Ceriano, 1 punto

6. Tc Baratoff Pesaro, 1 punto

