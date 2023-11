Serie A2, il V-Team festeggia la conquista dei play-off. Battuto Colle degli Dei

Dopo una settimana di pausa, torna il Campionato a squadre di Serie A2 e per i ragazzi del V-Team è già tempo di festeggiare. Tra le mura amiche del Villa Reale Tennis di Monza è andata in scena la sfida contro Colle degli Dei, temibile squadra neopromossa di Velletri (Lazio) arrivata in Lombardia per giocarsi l’ultima chance (visto che la prossima settimana riposerà) di ottenere un pass per la post season. È finita 4-2 per i brianzoli che staccano così, con una settimana d’anticipo, il tagliando per giocare i play-off. Un risultato eccezionale per il team capitanato da Duvier Medina, soprattutto perché centrato per la terza volta in tre partecipazioni, in una stagione in cui l’obiettivo più volte dichiarato, vista la complessità del girone, era la salvezza. E così il viaggio in Liguria, la prossima settimana per l’ultima giornata in calendario, avrà il sapore di una gita premio contro una corazzata – quella di Santa Margherita – che ha fino ad oggi dominato tutti i match disputati. “Era una giornata fondamentale – ha raccontato un soddisfatto Marco Baio, co-capitano del V-Team – che abbiamo affrontato con la formazione al completo e alla fine siamo stati premiati. Conquistare i play-off con una giornata d’anticipo è un risultato straordinario che ci fa sognare e ci dà anche la possibilità, la prossima settimana, di far esordire in questa stagione i nostri migliori prospetti del vivaio”.

La cronaca racconta di un Federico Arnaboldi in grande spolvero. Suo il primo punto a favore dei brianzoli contro Francesco Ferrari, un match che il 23enne di Cantù, n.585 Atp, ha controllato con autorità (6-0 6-3 in 77 minuti). Sul campo a fianco, l’esperto alfiere di tante battaglie Davide Albertoni ha provato a tenere testa nei primi game a Giuseppe Tresca che però ha fatto il proprio gioco chiudendo in due set l’incontro (6-4 6-3 in 102 minuti). Per il terzo match in programma, è sceso in campo Mathias Bourgue contro il giocatore di miglior classifica di Colle degli Dei, Luca Fantini. Il 29enne di Avignone (n.271 Atp) del V-Team è parso subito di un’altra categoria e ha riportato in vantaggio la squadra di casa con un eloquente 6-2 6-3. Continua a sorprendere l’altro elemento di spicco della cavalcata dalla Serie C, Andrea Borroni, che nonostante abbia smesso l’attività da pro, giornata dopo giornata, sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori. Nulla ha potuto contro di lui Andrea Fantini che ha dovuto cedere il passo in due parziali (6-4 6-3). Avanti 3-1, i capitani della squadra lombarda hanno deciso di schierare sul campo n.2 la formazione più forte per il doppio decisivo. E la coppia Arnaboldi/Bourgue non ha tradito la fiducia, portando il punto della vittoria battendo nettamente (6-2 6-3) la coppia laziale Fantini/Lago. A risultato acquisito, comprensibilmente è calata un po’ la tensione sull’ultimo match di doppio e ne ha approfittato il duo di Colle degli Dei Ferrari/Fantini che ha superato 6-4 7-6 Albertoni e Borroni, fissando il punteggio sul 4-2 finale per i brianzoli.

RISULTATI

Sesta giornata – Girone 2

V-Team (Tc Villasanta) b. Colle degli Dei (Velletri) 4-2

Federico Arnaboldi (V) b. Francesco Ferrari (C) 6-0 6-3, Giuseppe Tresca (C) b. Davide Albertoni (V) 6-4 6-3, Mathias Bourgue (V) b. Luca Fantini (C) 6-2 6-3, Andrea Borroni (V) b. Andrea Fantini (C) 6-4 6-3, Bourgue/Arnaboldi (V) b. Fantini/Lago (C) 6-2 6-3, Ferrari/Fantini (C) b. Albertoni/Borroni (V) 6-4 7-6.

Classifica Girone 2

1. Santa Margherita Ligure, 15 punti

2. Tc Vicenza, 12 punti

3. V-Team (Tennis Club Villasanta), 10 punti

4. Colle Degli Dei, 7 punti (una partita in più)

5. Ct Albinea, 6 punti

6. Sc Nuova Casale, 1 punto

7. Tc Baratoff Pesaro, 0 punti

Leggi anche: