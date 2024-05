Serie C, ecco il tabellone dei play-off: il Forza e Costanza sfida la Canottieri Baldesio

La fortuna va, la fortuna viene. Il Tennis Forza e Costanza 1911 ha ricevuto un piccolo aiutino dalla dea bendata per superare la fase a gironi del Campionato di Serie C, chiusa al secondo posto a pari punti con altre due formazioni, ma potrebbe aver pagato dazio nel successivo sorteggio della fase a eliminazione diretta. Perché i ragazzi del vivaio bresciano, capitanati da Marco Guerini, sono stati accoppiati alla Canottieri Baldesio, una delle squadre più forti dell’intero campionato regionale. I cremonesi hanno dominato il Girone 4 vincendo tutte le sfide (due per 6-0, due per 5-1), e puntano ad accedere alla fase nazionale che metterà in palio le promozioni in B2. Ma i ragazzi del Forza e Costanza sono comunque pronti a provarci e promettono di vendere cara la pelle nel duello di domenica 19 maggio, che peraltro avranno la possibilità di giocare sui campi in terra battuta del Castello. Un piccolo vantaggio da provare a sfruttare, per tenere vivo il sogno di fare altra strada. La vincente accederà al turno decisivo, contro una fra Junior Tennis Milano e Tennis Time Champion.

Il duello dei play-off di Serie C arriverà in un momento particolarmente caldo dell’annata del Tennis Forza e Costanza, visto che la prossima settimana scatta il primo appuntamento internazionale del 2024 ospitato dal club, ossia la decima edizione del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi. Un torneo Itf Futures di tennis in carrozzina che mai come quest’anno proporrà un livello medio altissimo, con in gara sui campi di via Signorini quasi 40 dei primi 100 giocatori delle classifiche mondiali. Sarà uno splendido antipasto all’evento clou della stagione, gli Internazionali femminili di Brescia che tornano in Castello dal 27 maggio al 2 giugno, con una quindicesima edizione di nuovo dotata di 60.000 dollari di montepremi. In attesa dell’entry list, gli organizzatori hanno svelato la data della presentazione ufficiale: sarà lunedì 20 maggio alle 11 al Palazzo della Loggia, sede del Comune di Brescia.

