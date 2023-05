Serie C, le ragazze di Ceriano vincono il girone

Con tre vittorie in altrettanti incontri, il Club Tennis Ceriano conferma il primo posto nel girone 4 della fase regionale del campionato femminile di Serie C. Dopo i primi due successi, è arrivato anche il trionfo nello scontro diretto con il TC Milano A. Bonacossa, valido per la vetta solitaria nel raggruppamento. La formazione guidata da Silverio Basilico non ha sbagliato e domenica 30 aprile, sui campi milanesi di via Arimondi, ha battuto per 3-1 la squadra meneghina. Un incontro che il team brianzolo ha condotto già dopo i singolari grazie ai successi firmati da Maria Aurelia Scotti (7-5 7-5 su Judith Attias) e Ginevra Sassi (6-1 2-6 6-2 su Benedetta Palazzo), mentre è arrivata una sconfitta per Alice Dell’Orto contro Jennifer Scurtu. La stessa Dell’Orto però, in coppia con Scotti, si è poi rifatta vincendo il doppio decisivo: 6-4 6-1 il punteggio finale contro il duo Attias/Scurtu. Grazie al primo posto, il CTC scenderà in campo direttamente nella sfida decisiva del tabellone regionale domenica 4 giugno. L’avversaria sarà la vincitrice del primo raggruppamento, al momento guidato dal Circolo Tennis Cantù sul Tennis Club Lombardo: entrambe giocheranno domenica 14 maggio l’ultimo match. Sempre domenica 14 prenderà il via il campionato maschile di Serie B2 con la formazione del CTC che debutterà in casa contro il Milago Tennis Center di Buccinasco (MI).

Serie C femminile 2023 – Terza giornata Girone 4

TC Milano A. Bonacossa – Club Tennis Ceriano 1-3

Jennifer Scurtu (M) b. Alice Dell’Orto (C) 6-4 6-2; Maria Aurelia Scotti (C) b. Judith Attias (M) 7-5 7-5; Ginevra Sassi (C) b. Benedetta Palazzo (M) 6-1 2-6 6-2; Scotti/Dell’Orto (C) b. Attias/Scurtu (M) 6-4 6-1.

