Sorpresa Bertacchi a Sirmione: la campionessa italiana under 16 in semifinale con Ferrando, Di Sarra e Rubini

Anastasia Bertacchi non ha intenzione di fermarsi. La teenager toscana, campionessa italiana under 16 nel 2022, continua ad andare forte ed è già la rivelazione della terza edizione del Trofeo Sirmione – La perla del Garda, entrata venerdì nella tre giorni decisiva. Il torneo Open da 6.000€ di montepremi organizzato dalla Polisportiva Sirmione ha offerto un venerdì sera di quarti di finale dalle diverse interpretazioni: nella parte alta del tabellone le conferme delle giocatrici più esperte, in quella bassa talento e gioventù al potere. Classe 2006, originaria di Forte dei Marmi, la Bertacchi è un profilo tanto precoce quanto già rilevante del tennis italiano. La sua classifica, attualmente di 2.3, è in fase di lavorazione dopo il passaggio nel 2023 all’Under 18 e la programmazione del suo entourage volta a farle fare sia esperienza internazionale che nazionale a livello Open. A Sirmione è arrivata in ottimo stato di forma, lo si è visto in settimana: 6-4 7-6 all’esordio contro la 2.4 Rachele Zingale, quindi un sorprendente 6-1 6-1 imposto agli ottavi alla coetanea rumena Isabella Serban (comunque sofferente ad un braccio), e poi un nuovo successo nei quarti di finale in un test ancora più probante contro la torinese classe 1992 Jessica Bertoldo, terza testa di serie.

Dopo uno scroscio di pioggia che aveva rinfrescato l’aria gardesana del pomeriggio, ritardando di una mezz’oretta l’inizio del programma di gare, Bertacchi è scesa sul rosso dei campi in terra con la determinazione e la sfrontatezza della giovane età. Suo il primo combattuto set, chiuso 6-4; ancor più complicato l’inizio del secondo, con Bertoldo che, salendo 3-0, aveva fatto pensare ad un più che probabile terzo set. E invece la sedicenne ha saputo ricucire il gap, fino a forzare il tie-break che, per la seconda volta consecutiva nel torneo, ha saputo portare dalla sua parte. La lucchese, che non ha ancora lasciato per strada nemmeno un parziale, ha raggiunto così una semifinale di valore ed aggiunto un piccolo quid alla costruzione della propria carriera. “È la prima volta che batto una 2.1 a livello Open – ha detto Anastasia –: sono molto contenta e un po’ stupita di questo risultato”.

In semifinale, Anastasia Bertacchi affronterà Cristiana Ferrando, che in tre set ha sorpreso la favorita Gabriela Ce (2.1), tennista di Porto Alegre numero 302 Wta. Quando non ci sono stati infortuni di mezzo (tanti quelli sofferti in carriera), la ligure ha saputo intrigare con il proprio gioco, ragion per cui il 6-4 1-6 6-1 col quale si è sbarazzata della sudamericana stupisce fino a un certo punto. L’altro accoppiamento del sabato metterà invece una di fronte all’altra Federica Di Sarra (2.1) e Stefania Rubini (2.2). Una sfida fra la campionessa della prima edizione e testa di serie numero uno (capace di superare di slancio la 2.2 Aurora Zantedeschi, sconfitta per 6-3 6-2) e la trentunenne bolognese, che ha avuto ragione per 6-3 6-1 di Federica Arcidiacono, imponendo la sua grande potenza. Il campo centrale del circolo sirmionese, il cui accesso rimarrà libero e gratuito fino alla fine dell’evento, sabato accoglierà le migliori quattro tenniste dell’edizione 2023 a partire dalle 17: apertura per Di Sarra-Rubini, a seguire Bertacchi-Ferrando. In palio i due posti per la finalissima di domenica, programmata alle 18.

RISULTATI

Quarti di finale: Di Sarra b. Zantedeschi 6-3 6-2, Rubini b. Arcidiacono 6-3 6-1, Bertacchi b. Bertoldo 6-4 7-6, Ferrando b. Ce 6-4 1-6 6-1. Ottavi di finale: Zantedeschi b. Zucchini 6-2 4-6 6-0, Rubini b. Lia 6-3 7-5, Bertacchi b. Serban 6-1 6-1, Ferrando b. Ivaldo 6-0 6-1.

