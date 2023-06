Uragano Montgomery al Veneto Open: in semifinale in 54 minuti. Sarà derby con Ashlyn Krueger

Giorno dopo giorno, il tennis di Robin Montgomery impressiona sempre di più. La teenager statunitense di Washington, classe 2004, si è guadagnata la semifinale del Veneto Open promoted by Confindustria Veneto Est giocando un altro match stupendo, il terzo consecutivo, che ha lasciato di nuovo a bocca aperta gli spettatori del Tennis Club Gaiba. Perché malgrado i soli 18 anni (saranno 19 a settembre) nel suo tennis c’è già tantissimo, a partire da una potenza dirompente che sull’erba la rende davvero difficile da contrastare. Se n’è accorta la terza testa di serie Ysaline Bonaventure, che nutriva speranze di semifinale e invece nell’ultimo match di giornata sul Centrale ha alzato bandiera bianca in appena 54 minuti, arrendendosi per 6-4 6-2. C’è stata partita solamente fino al 4-4 del primo set, poi la statunitense ha messo il turbo e non ha più tolto il piede dall’acceleratore, andando a prendersi un successo meritatissimo, contro una rivale via via sempre più nervosa e scoraggiata. Ci ha provato, ma per battere la Montgomery di oggi serviva molto di più.

Nella semifinale di sabato l’allieva di coach Eric Nunez (che dopo il match l’ha voluta in campo a lavorare per altri 20 minuti sul servizio, come già giovedì) se la vedrà con la connazionale Ashlyn Krueger. Sarà una sfida giovanissima fra due ragazze nate nel 2004, quando – per rendere l’idea – la prima testa di serie del torneo Tatjana Maria (anche lei in semifinale, contro Olga Danilovic) giocava già fra le professioniste. Montgomery e Krueger si conoscono molto bene e insieme condividono addirittura un titolo Slam juniores, vinto in doppio allo Us Open 2021, quando la Montgomery si impose anche in singolare. La loro sfida sarà la seconda di giornata, al termine di Maria-Danilovic in programma alle 14. Alle 18, invece, la finale del doppio: a contendersi il trofeo la coppia polacca composta da Katarzyna Piter e Weronika Falkowska e quella coreana formata da Na-Lae Han e Su Jeong Jang.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Quarti di finale: Tatjana Maria (Ger) b. Yanina Wickmayer (Bel) 6-3 7-5, Olga Danilovic (Srb) b. Yue Yuan (Chn) 6-4 7-6, Ashlyn Krueger (Usa) b. Lucrezia Stefanini (Ita) 6-2 6-1, Robin Montgomery (Usa) b. Ysaline Bonaventure (Bel) 6-4 6-2.

Doppio. Semifinali: Falkowska/Piter (Pol/Pol) b. Schoofs/Wickmayer (Ned/Bel) 4-6 6-2 10/5, Han/Jang (Kor/Kor) b. Cristian/Danilovic (Rou/Srb) 7-6 4-6 10/5.

